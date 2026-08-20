Ajker Patrika
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গাজীপুর

পুলিশের ধাওয়া খেয়ে জঙ্গলে অটোরিকশা, ঘটনাস্থলেই চালকের মৃত্যু

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
পুলিশের ধাওয়া খেয়ে জঙ্গলে অটোরিকশা, ঘটনাস্থলেই চালকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে পুলিশের ধাওয়ার মুখে অটোরিকশা নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার পর এক চালক অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। গতকাল বুধবার বিকেলে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রা ওয়ালটন কারখানাসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত চালকের নাম আলম মিয়া (৪৫)। তিনি উপজেলার মৌচাক ইউনিয়নের মাঝুখান এলাকার ফজলুল হকের ছেলে।

নিহতের পরিবার, স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার দুপুরে প্রতিবেশী জামালের স্ত্রীকে আনতে অটোরিকশা নিয়ে উপজেলার জালশুকা এলাকায় যান আলম। বিকেলে ওই নারীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। বেলা সোয়া ২টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রা এলাকায় ওয়ালটন কারখানার সামনে পৌঁছালে নাওজোর হাইওয়ে থানার একটি টহল দল অটোরিকশাটি থামার সংকেত দেয়।

পুলিশের ভয়ে আলম অটোরিকশাটি নিয়ে মহাসড়কের পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়েন। পরে পুলিশ ও তাঁদের সঙ্গে থাকা লোকজন সেখানে গিয়ে অটোরিকশাটি আটক করেন। এ সময় আলম ও তাঁর সঙ্গে থাকা ওই নারী অটোরিকশাটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে অনুরোধ করেন। একপর্যায়ে আলম অসুস্থ হয়ে মাটিতে পড়ে যান।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ, আলম অসুস্থ হয়ে পড়ে গেলেও পুলিশ তাঁকে হাসপাতালে না নিয়ে অটোরিকশাটি নিয়ে চলে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে সফিপুর মডার্ন হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলমের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এরই মধ্যে ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

নিহতের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মহাসড়কে অটোরিকশা, সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ বিভিন্ন ধরনের থ্রি-হুইলার চলাচল করলেও পুলিশ নিয়মিত টাকা নিয়ে সেগুলো চলতে দেয়। যেসব অটোরিকশা টাকা দেয় না, সেগুলো আটক করে জরিমানা আদায় করা হয়। আলম নিয়মিত মহাসড়কে অটোরিকশা চালাতেন না। প্রতিবেশীর স্ত্রীকে আনতে গিয়ে পুলিশের ধাওয়ার মুখে পড়েন তিনি। অটোরিকশা আটকের সময় অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়নি।

এ ঘটনায় জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন নিহতের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিযোগের বিষয়ে নাওজোর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাফর আলী খান বলেন, ‘উল্টো পথে আসায় অটোরিকশাটি আটক করা হয়েছিল। আমরা পরবর্তীকালে জানতে পেরেছি, চালক স্ট্রোক করে মারা গেছেন।’

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