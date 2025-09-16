Ajker Patrika
> সারা দেশ
> গাজীপুর

গাজীপুরে অবরোধ, ঢাকার সঙ্গে ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ

গাজীপুর প্রতিনিধি
রেললাইন অবরোধ পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের। ছবি: আজকের পত্রিকা
রেললাইন অবরোধ পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের। ছবি: আজকের পত্রিকা

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের ঘোষিত তিন দফার প্রতিবাদে গাজীপুরের পৃথক স্থানে রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা ও পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকার সঙ্গে ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে গাজীপুর মহানগরীর মেট্রো থানার পাশে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল রুট এবং মহানগরীর তিতাস গ্যাস মাঝির খোলা এলাকায় ঢাকা-রাজশাহী রেল রুট অবরোধ করা হয়। ফলে ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া এবং ঢাকাগামী অন্তত চারটি ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকা পড়েছে। এতে দুর্ভোগে পড়েছে যাত্রীরা।

জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনের স্টেশনমাস্টার মাহমুদুল হাসান বলেন, ডিপ্লোমা প্রকৌশলী শিক্ষার্থীরা ঢাকা-উত্তরবঙ্গ রেলরুটে অবস্থান নেওয়ায় দুটি রেল রুটে সব ধরনের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে রাত ৭টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

এ সময় শিক্ষার্থীদের পক্ষে বক্তারা বলেন, দেশের ৪০ লক্ষাধিক ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও প্রায় চার লাখ পলিটেকনিক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বিএসসি প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা যে তিন দফা দাবি উত্থাপন করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। এই দাবি জাতীয় কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে এবং শিক্ষার্থী ও চাকরিজীবীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়াবে।

রেললাইন অবরোধ পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের। ছবি: আজকের পত্রিকা
রেললাইন অবরোধ পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ সময় ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সাত দফা দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি বুধবার সকাল ১০টা থেকে গাজীপুরে মহাসড়ক ও রেলপথ ব্লকেড কর্মসূচির ঘোষণা করেন। এ সময় তাঁরা সাত দফা দাবি তুলে ধরেন।

বিষয়:

শিক্ষার্থীগাজীপুররেললাইনপ্রকৌশলীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

সম্পর্কিত

গাজীপুরে অবরোধ, ঢাকার সঙ্গে ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ

গাজীপুরে অবরোধ, ঢাকার সঙ্গে ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ

সীতাকুণ্ডে জাহাজভাঙা ইয়ার্ডে বিস্ফোরণ, ৮ শ্রমিক দগ্ধ

সীতাকুণ্ডে জাহাজভাঙা ইয়ার্ডে বিস্ফোরণ, ৮ শ্রমিক দগ্ধ

ওজনে চাল কম, নীলফামারীতে খাদ্যবান্ধবের ডিলারকে জরিমানা

ওজনে চাল কম, নীলফামারীতে খাদ্যবান্ধবের ডিলারকে জরিমানা

তুচ্ছ অভিযোগে গ্রাম্য মাতব্বর অবরুদ্ধ, একঘরে করার আলটিমেটাম

তুচ্ছ অভিযোগে গ্রাম্য মাতব্বর অবরুদ্ধ, একঘরে করার আলটিমেটাম