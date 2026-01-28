Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুর থেকে অপহৃত শিশু ময়মনসিংহে উদ্ধার, গ্রেপ্তার নারী কারাগারে

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
গাজীপুর থেকে অপহৃত শিশু ময়মনসিংহে উদ্ধার, গ্রেপ্তার নারী কারাগারে
গাজীপুরের শ্রীপুর থেকে শিশু অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার নারী। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে অপহৃত পাঁচ বছরের একটি শিশুকে ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় অভিযুক্ত এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকালে ফুলপুর উপজেলা রঘুনাথপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে অপহৃত শিশুটিকে উদ্ধার করে শ্রীপুর থানা-পুলিশ।

অপহৃত শিশুটি শ্রীপুরের একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্লে শ্রেণির শিক্ষার্থী। অপহরণকারী অভিযোগে গ্রেপ্তার মোছা. রুমেলা খাতুন (২৯) ফুলপুরের রঘুনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা।

শিশুর বাবা জানান, গতকাল মঙ্গলবার তাঁর মেয়ে স্কুল থেকে বাসায় আসার পরপরই রুমেলা নামের এক নারী চকলেট খাওয়ানোর কথা বলে নিয়ে যায়। পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করে মেয়ের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। ওই দিন বেলা ১টার দিকে একটি অপরিচিত মোবাইল ফোন নম্বর থেকে কল করে আমাকে ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। না হলে মেয়ের ক্ষতি হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। এ ঘটনায় তিনি থানার অভিযোগ করেন।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পরপরই পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে অপহরণকারীর অবস্থান শনাক্ত করে। এরপর অভিযান চালিয়ে অপহৃত শিশুটি উদ্ধার ও অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নাছির আহমদ আরও বলেন, অপহরণ ও মুক্তিপণ দাবির বিষয়ে শিশুটির বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। গ্রেপ্তার নারীকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)পুলিশগ্রেপ্তারনারীময়মনসিংহঅপহরণশিশু
