Ajker Patrika
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গাজীপুর

গাজীপুরে আগুনে পুড়ল দুই কলোনির ২৩ কক্ষ ও ৫ দোকান

গাজীপুর (শ্রীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরে আগুনে পুড়ল দুই কলোনির ২৩ কক্ষ ও ৫ দোকান
পুড়ে যাওয়া কলোনি ও দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কালিয়াকৈর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হরিণহাটি এলাকায় দুটি কলোনিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে কলোনি দুটির ২৩টি কক্ষ ও পাঁচটি দোকান পুড়ে গেছে।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১টার দিকে হরিণহাটি এলাকার রাসেল আহমেদ ও আমিনুল ইসলামের মালিকানাধীন দুটি কলোনিতে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পাশের কলোনিতে ছড়িয়ে পড়লে বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রথমে একটি কলোনিতে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে তা পার্শ্ববর্তী কলোনিতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ৩টার দিকে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে।

কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার ইফতেখার হোসেন রায়হান চৌধুরী জানান, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তের পর জানা যাবে।

বিষয়:

গাজীপুরঢাকা বিভাগকালিয়াকৈরঅগ্নিকাণ্ড
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