নড়াইলে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ যুবক মারা গেছেন, এলাকায় উত্তেজনা

নড়াইলের কালিয়া উপজেলার নড়াগাতী থানার কলাবাড়িয়া ইউনিয়নের চরকান্দিপাড়া এলাকায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হাসান শেখ (৪৫) মারা গেছেন। বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত হাসান শেখ চরকান্দিপাড়া এলাকার তারা মিয়া শেখের ছেলে। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
নড়াগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হোসেন আলী মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ববিরোধের জেরে বুধবার সকালে কলাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. সোহেল এবং প্রতিপক্ষ আবেদ হোসেনের পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে গুলিবর্ষণ ও পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা ঘটে।
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, সংঘর্ষে সাতজন গুলিবিদ্ধসহ ১০ থেকে ১১ জন আহত হয়েছেন। তবে স্থানীয়দের দাবি, গুলিতে আহতের সংখ্যা আরও বেশি। আহতদের প্রথমে কালিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহতদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসান শেখের মৃত্যু হয়।
ইউপি সদস্য মো. সোহেল দাবি করেন, তাঁর পক্ষের সাত থেকে আটজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। নিহত হাসান শেখও তাঁর পক্ষের লোক ছিলেন বলে জানান তিনি।
অন্যদিকে আবেদ হোসেনের দাবি, সোহেল মেম্বারের লোকজন তাঁর লোকজনের ওপর হামলা চালালে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে তাঁর পক্ষের লোকজনও গুলিবিদ্ধসহ আহত হয়েছেন।
নড়াগাতী থানার ওসি মো. হোসেন আলী বলেন, পূর্বের একটি হত্যাকাণ্ডের জের এবং এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে সাতজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। তাঁদের মধ্যে হাসান শেখ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
তিনি আরও বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশি অভিযান চলছে।
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