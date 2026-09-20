জবি ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রদলের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত তিনজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।
রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে ক্যাম্পাস সংলগ্ন ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকায় শুরু হওয়া এই পাল্টাপাল্টি ধাওয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পর্যন্ত গড়ায়।
আহতরা হলেন—অর্থনীতি বিভাগের (২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী মাদুদ, ইংরেজি বিভাগের (২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ) আসিফ এবং লোক প্রশাসন বিভাগের (২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ) ইমন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীরা জানান, ভিক্টোরিয়া পার্ক সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানের সামনে ঘটনার সূত্রপাত হয়। একপর্যায়ে তা ক্যাম্পাসের কাঁঠালতলা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। পরে দুই পক্ষকে রড ও পাইপ নিয়ে হামলা চালাতে দেখা যায়।
প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব শামসুল আরেফিনকে ‘কটাক্ষ’ করাকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এর আগে গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাতে শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক নাহিয়ান বিন অনিক সদস্যসচিব শামসুল আরেফিনকে নিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন। ওই পোস্টকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে নাহিয়ান বিন অনিক ও শামসুল আরেফিনের অনুসারীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল।
এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল, সদস্যসচিব শামসুল আরেফিনের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক নাহিয়ান বিন অনিক বলেন, ‘শামসুল আরেফিনের সঙ্গে থাকা কয়েকজন শিক্ষার্থী ও বহিরাগতরা আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। গতকাল রাতেও আমাদের মারধরের হুমকি দিয়েছে এবং বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু আজ (রোববার) ভিক্টোরিয়া পার্কের গেটের পাশে আমরা চা খাওয়ার সময় তাঁরা রড ও পাইপ নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়।’
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. আজম খান জানান, দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়েছিল। আমরা পুলিশ ডেকে এনেছি, এখন পরিস্থিতি শান্ত। উল্লেখ করার মতো কেউ আহত হয়নি, টুকটাক হয়তো লেগেছে।
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