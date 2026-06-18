Ajker Patrika
গাজীপুর

শ্রীপুরে শিশুকে যৌন হয়রানির অভিযোগে যুবককে পুলিশে দিল জনতা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৮ জুন ২০২৬, ২১: ৫৯
শ্রীপুরে শিশুকে যৌন হয়রানির অভিযোগে যুবককে পুলিশে দিল জনতা
মো. আসিফ। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে ছয় বছর বয়সী এক শিশুকে চিপসের লোভ দেখিয়ে নির্জন স্থানে নিয়ে যৌন হয়রানির অভিযোগে মো. আসিফ (২০) নামের এক যুবককে আটক করে পুলিশে দিয়েছে জনতা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাহীনুর আলম।

অভিযুক্ত মো. আসিফ উপজেলার বরমী ইউনিয়নের পাইটালবাড়ি এলাকার আব্দুল জলিলের ছেলে।

ভুক্তভোগী শিশুর বাবা বলেন, শিশুটি বাড়িতে ছিল। শিশুর মা স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। দুপুরের দিকে আসিফ তাঁর শিশুকন্যাকে চিপসের লোভ দেখিয়ে পাশের একটি নির্জন স্থানে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে তাঁকে যৌন নিপীড়ন করেন। এ সময় শিশুটি চিৎকার করলে পাশের এক ছেলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টি দেখতে পায়।

ঘটনার পর আসিফ শিশুটিকে ফেলে পালিয়ে যায় বলে জানান শিশুর বাবা। পরে আশপাশের লোকজন জড়ো হয়ে তাঁকে খুঁজতে থাকে এবং একপর্যায়ে আটক করতে সক্ষম হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে থানায় নিয়ে যায়।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাহীনুর আলম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে একজনকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। এ বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

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