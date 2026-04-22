শ্রীপুরে দাওয়াত না পেয়ে স্কুলের অনুষ্ঠান পণ্ডের ঘটনায় বিএনপির ৬ নেতা-কর্মী বহিষ্কার

গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে দাওয়াত না পেয়ে দলবল নিয়ে অনুষ্ঠান পণ্ড, শিক্ষকদের শাসানো ও অফিস কক্ষে তালা দেওয়ার ঘটনায় ছয় নেতা-কর্মীকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করেছে বিএনপি। আজ বুধবার সকালে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল মোতালেব ও সদস্যসচিব খাইরুল কবির মণ্ডল আজাদের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।
বহিষ্কৃতরা হলেন গাজীপুর ইউনিয়ন ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. সারোয়ার আওয়াল, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মো. হাসমত আলী হাসু, সদস্য মো. আরমান আলী, মাহবুব আলম ও মো. রফিকুল ইসলাম।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয়েছে যে বহিষ্কৃত ব্যক্তিরা ১৯ এপ্রিল বাঁশবাড়ি আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের বিদায় অনুষ্ঠানে হামলা চালিয়ে অনুষ্ঠান পণ্ড করেন। এ সময় শিক্ষকদের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের মতো আচার-আচরণ করেন তাঁরা। এমন ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এতে দলের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। এমন কর্মকাণ্ড দলের আদর্শ, লক্ষ্য, স্বার্থপরিপন্থী এবং এটি দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের শামিল। এ ঘটনায় দলীয় গঠনতত্ত্বের ক্ষমতা বলে তাঁদের বিএনপির সব পদসহ আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব খাইরুল কবির মণ্ডল আজাদ বলেন, নির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিএনপির ছয়জন নেতা-কর্মীকে দল থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।
