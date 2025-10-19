Ajker Patrika
পলাশবাড়ীতে প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যু: ক্লিনিক সিলগালা, তদন্ত কমিটি গঠন

পলাশবাড়ী (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর মা ক্লিনিক অ্যান্ড নার্সিং হোম। ছবি: সংগৃহীত
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর মা ক্লিনিক অ্যান্ড নার্সিং হোম। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে ‘ভুল’ চিকিৎসায় প্রসূতি মা ও নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় ‘মা ক্লিনিক অ্যান্ড নার্সিং হোম’ সিলগালা করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। একই সঙ্গে ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন গাইবান্ধার সিভিল সার্জন মো. রফিকুজ্জামান।

এর আগে গত শুক্রবার দিবাগত রাতে ওই ক্লিনিকে সিজারিয়ান অপারেশনের পরদিন ভোর ৪টার দিকে প্রসূতি ও নবজাতক দুজনেই মারা যান। এ ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্বজনেরা ক্লিনিকটিতে ভাঙচুর চালান। নিহত প্রসূতি পারুল বেগম (২৫) পলাশবাড়ী পৌর শহরের জামালপুর এলাকার বাদশা মিয়ার মেয়ে ও উপজেলার মহদীপুর ইউনিয়নের বিশ্রামগাছী গ্রামের শামিম মিয়ার স্ত্রী।

এ বিষয়ে সিভিল সার্জন মো. রফিকুজ্জামান বলেন, মা ও নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ক্লিনিকটি অস্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ঘটনার পর রাতেই এসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

সিভিল সার্জন আরও জানান চিকিৎসক বা অ্যানেসথেসিয়া বিশেষজ্ঞের অবহেলার কারণেই এ ধরনের মৃত্যু হতে পারে। তদন্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর বিস্তারিত জানা যাবে। ক্লিনিকটি সিলগালা করা হয়েছে, পরবর্তী সময়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর আগেও একই ক্লিনিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় দেড় মাসের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

বিষয়:

গাইবান্ধাচিকিৎসামৃত্যুপলাশবাড়ীজেলার খবররংপুর বিভাগ
