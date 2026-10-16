সুন্দরগঞ্জে ৪ হাজার ২০০ মিটার কারেন্ট জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট, ইলিশ পেল এতিমেরা

সুন্দরগঞ্জে ৪ হাজার ২০০ মিটার কারেন্ট জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট, ইলিশ পেল এতিমেরা
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে ৪ হাজার ২০০ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। এ সময় দুটি ইলিশ জব্দ করে এতিমদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তর, গাইবান্ধার সিনিয়র সহকারী পরিচালক এস এম আবুল বাসার।
অভিযানে ইলিশ ধরার কাজে ব্যবহৃত আনুমানিক ৪ হাজার ২০০ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। পরে জালগুলো আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। এ ছাড়া প্রায় ৬০০ গ্রাম ওজনের দুটি ইলিশ জব্দ করে এতিমদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কৃষিবিদ মাধব রায় বলেন, ইলিশের প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি রক্ষায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ইলিশ সংরক্ষণে জেলেদের আইন মেনে চলতে হবে। এ বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি অভিযান অব্যাহত থাকবে।