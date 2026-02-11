গাইবান্ধায় বিএনপি প্রার্থীকে শোকজ

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে গাইবান্ধা-৫ (সাঘাটা-ফুলছড়ি) আসনের বিএনপি প্রার্থী ফারুক আলম সরকারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে সাঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অস্থায়ী কার্যালয় থেকে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান তানজির হোসেন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়।
গাইবান্ধা-৫ (সাঘাটা-ফুলছড়ি) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী নাহিদুজ্জামান নিশাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি প্রার্থী ফারুক আলম সরকারকে এ শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়। নোটিশে বলা হয়, ১০ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টার দিকে ৬ নম্বর ঘুরিদহ ইউনিয়নে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক গাইবান্ধা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আতাউর রহমান সরকার আতা নেতা-কর্মীদের নিয়ে বিএনপিতে যোগ দেন এবং ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন। এ ছাড়া যোগদানের অনুষ্ঠানটি সরাসরি ফেসবুকে প্রচার করে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে আজকের মধ্যে বিএনপি প্রার্থী ফারুক আলম সরকারকে কারণ দর্শানোর জবাব দিতে বলা হয়েছে।
এ ব্যাপারে জানতে বিএনপি প্রার্থী ফারুক আলম সরকারের মোবাইল ফোনে কল করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি। নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান তানজির হোসেন বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি প্রার্থী ফারুক আলম সরকারকে শোকজ করা হয়েছে। আজ তাঁকে শোকজের জবাব দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় রতন শুভকর (৩০) নামের এক চা-শ্রমিকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের চম্পারাই চা-বাগান ফ্যাক্টরির ১ নম্বর সেকশন এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনে ভোটকেন্দ্রের সরঞ্জাম নিতে এসে এক প্রিসাইডিং কর্মকর্তা অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। তাঁর নাম বরুণ কান্তি সাহা। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মিরসরাই উপজেলা পরিষদের সম্মেলনকক্ষে এ ঘটনা ঘটে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।১৮ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি জোটের মনোনীত সিলেট-৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, ‘বোরকা নিয়ে আমার বক্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপন করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। মূল বক্তব্য উপস্থাপন না করে আংশিক উপস্থাপন করে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।’২৪ মিনিট আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পরিষদ মার্কেটসংলগ্ন রেলগেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৮ মিনিট আগে