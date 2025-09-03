Ajker Patrika
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি ঘিরে বিএনপির দুই পক্ষের উত্তেজনা, সুন্দরগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ৩১
সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বাহিরগোলা জামে মসজিদ মোড়ে অবস্থানরত পুলিশ সদস্যরা। আজ বুধবার সকালে। ছবি: আজকের পত্রিকা
সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বাহিরগোলা জামে মসজিদ মোড়ে অবস্থানরত পুলিশ সদস্যরা। আজ বুধবার সকালে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি ঘিরে দলটির দুই পক্ষে উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়ায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ বুধবার সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত সুন্দরগঞ্জ ও এর আশপাশ এলাকায় এই ধারা বলবৎ থাকবে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাজ কুমার বিশ্বাস এ আদেশ জারি করেন।

এ সময় পৌর এলাকায় সব ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র বহন ও প্রদর্শন, লাঠি বা দেশীয় অস্ত্র বহন, মাইকিং বা শব্দযন্ত্র ব্যবহার, পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্র চলাফেরা, সভা-সমাবেশ ও মিছিল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হবে না।

সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ বলেন, ‘১৪৪ ধারা মাঠে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে সকাল ৬টা থেকে। রাত ১২টা পর্যন্ত এ ধারা কার্যকর থাকবে। মাঠে বাংলাদেশ পুলিশ ও সেনাবাহিনী কাজ করছে একযোগে।

এ বিষয়ে ইউএনও রাজ কুমার বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঘিরে দুই গ্রুপের বিরোধের কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা রয়েছে। তাই শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যেকোনো অরাজকতা প্রতিরোধে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।’

গাইবান্ধাবিএনপি১৪৪ ধারাসুন্দরগঞ্জরংপুর বিভাগ
