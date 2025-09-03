Ajker Patrika
প্রাপ্তবয়স্ক আসামিকে শিশু দেখিয়ে জামিন: গাইবান্ধায় সেই আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
শেফাউল ইসলাম রিপন। ছবি: সংগৃহীত
শেফাউল ইসলাম রিপন। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধা আদালতে প্রাপ্তবয়স্ক আসামিকে শিশু পরিচয়ে ভুয়া জন্মসনদ দেখিয়ে জামিন নেওয়ার ঘটনায় আইনজীবী শেফাউল ইসলাম রিপনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার জেলা শিশু আদালতের বিচারক আদালতের পেশকারকে মামলার নির্দেশ দেন। এ কথা নিশ্চিত করে গতকাল মঙ্গলবার রাতে আদালতের পেশকার সালাহউদ্দিন বলেন, বিকালে আদালতের নির্দেশে বাদী হয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছি। অভিযোগটি থানায় মামলা হিসেবে রুজুর প্রক্রিয়া চলছে।

আজ বুধবার সকালে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুল ইসলাম তালুকদার বলেন, লিখিত এজাহার হাতে পেয়েছি। তবে কিছু সংশোধন ও বিয়োজনের জন্য বাদীকে বলা হয়েছে। সেটি হাতে পেলেই মামলা এন্ট্রি করা হবে।

এদিকে অভিযুক্ত আইনজীবী শেফাউল ইসলাম রিপন বলেছেন, মামলা হলে সেটি আদালতে মোকাবিলা করব।

উল্লেখ্য, গত ১৫ জুলাই ভোরে সেনা-পুলিশের যৌথ অভিযানে গোবিন্দগঞ্জের তালুককানুপুর গ্রাম থেকে হ্যাকার চক্রের হোতা পলাশ রানা এবং সহযোগী সুমন মিয়া, সাইদুল ইসলাম ও আবু সাইদ লিটনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ বিষয়ে মামলার এজাহারে পলাশ রানার বয়স ২৫ বছর উল্লেখ করা হয়। পরবর্তী সময়ে তথ্য গোপন রেখে শিশু আদালতে পলাশকে ১৭ বছর ৭ মাস বয়সি দেখিয়ে ভুয়া জন্মনিবন্ধন দিয়ে জামিন আদায় করা হয়। পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আবু

বকর সিদ্দিক ছানা বলেছেন, আদালতের নির্দেশে ওই জামিন বাতিল করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট আইনজীবিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

দুই সন্তানের জনককে আদালতে শিশু দেখিয়ে জামিনদুই সন্তানের জনককে আদালতে শিশু দেখিয়ে জামিন

বিষয়:

গাইবান্ধাজামিনআসামিআইনজীবীগাইবান্ধা সদররংপুর বিভাগশিশু
