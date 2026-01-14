Ajker Patrika

শতাধিক কর্মী নিয়ে ছাত্রদলে যোগ দিলেন এনসিপি নেতা

ফুলগাজী (ফেনী) সংবাদদাতা
এনসিপির ফেনী জেলা কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রহিম বাবু শতাধিক কর্মী-সমর্থক নিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগ দিয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
এনসিপির ফেনী জেলা কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রহিম বাবু শতাধিক কর্মী-সমর্থক নিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগ দিয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ফেনী জেলা কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রহিম বাবু শতাধিক কর্মী-সমর্থক নিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগ দিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফুলগাজী উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ছাত্রদলে যোগ দেন তিনি।

যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফেনী-১ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল আলম মজনু, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু তালেব, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবুল হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক গোলাপ রসুল মজুমদার, যুগ্ম আহ্বায়ক ফখরুল ইসলাম স্বপন প্রমুখ।

ছাত্রদলে যোগদানের বিষয়ে আবদুর রহিম বাবু বলেন, ‘আমি জুলাই আন্দোলনের সম্মুখ সারিতে ছিলাম। ১৬ মাস ধরে ফুলগাজী উপজেলায় ছাত্র সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে এনসিপি আমাকে ফেনী জেলা কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক করে। তারা নতুন ধারার বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে কমিটমেন্ট দিয়েছিল, তা রাখতে পারেনি, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।’

আবদুর রহিম বাবু আরও বলেন, ‘এনসিপি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতাকারী জামায়াতের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে। আমি আগে থেকেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শে বিশ্বাসী। বিএনপির রাজনীতি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হওয়ায় আমি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগ দিয়েছি। তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করে যেতে চাই।’

এ বিষয়ে বিএনপির প্রার্থী রফিকুল আলম মজনু বলেন, ‘তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করব।’

বিষয়:

ফেনীছাত্রদলফেনী সদরজেলার খবরকর্মীএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দেশের ক্রিকেটারদের খেলা বন্ধের হুমকি

দেশের ক্রিকেটারদের খেলা বন্ধের হুমকি

অঙ্গীকারনামা লিখে বিএনপিতে যোগ দিলেন ছাত্রলীগ নেতা

অঙ্গীকারনামা লিখে বিএনপিতে যোগ দিলেন ছাত্রলীগ নেতা

বাঞ্ছারামপুরের ইউএনও ফেরদৌস আরা আর নেই

বাঞ্ছারামপুরের ইউএনও ফেরদৌস আরা আর নেই

জামায়াতের সঙ্গে আসন নিয়ে টানাপোড়েন, আজই চূড়ান্ত করবে ১১ দল

জামায়াতের সঙ্গে আসন নিয়ে টানাপোড়েন, আজই চূড়ান্ত করবে ১১ দল

রেকর্ড ৩ হাজার নবীন বিজিবি সদস্য শপথ নিচ্ছেন আজ

রেকর্ড ৩ হাজার নবীন বিজিবি সদস্য শপথ নিচ্ছেন আজ

সম্পর্কিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, নিহত ২

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, নিহত ২

অবৈধ গ্যাস-সংযোগ কাটতে গিয়ে হামলার শিকার তিতাসের কর্মকর্তারা

অবৈধ গ্যাস-সংযোগ কাটতে গিয়ে হামলার শিকার তিতাসের কর্মকর্তারা

রাজবাড়ীতে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলের ২ আরোহী নিহত

রাজবাড়ীতে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলের ২ আরোহী নিহত

বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনির্দিষ্টকালের শাটডাউন

বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনির্দিষ্টকালের শাটডাউন