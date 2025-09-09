Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ফেনী

ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতির বেয়াদবি ছুটায় দেব: জামায়াত নেতা সাঈদের ফেসবুক পোস্ট

দাগনভূঞা (ফেনী) প্রতিনিধি 
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহসকে ‘র’ আর দিল্লির দালাল বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের নেতা মেজবাহ উদ্দিন সাঈদ। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজের ফেসবুক আইডিতে শেয়ার করা এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন। মুহূর্তের মধ্যে এটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

মেজবাহ উদ্দিন সাঈদ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের মজলিশ শুরার সদস্য। তাঁর গ্রামের বাড়ি ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার জায়লস্কর ইউনিয়নে।

ফেসবুক পোস্টে মেজবাহ উদ্দিন সাঈদ লেখেন, ‘ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতির এত বড় স্পর্ধা হয় কী করে, ভিসি স্যারের সামনে টেবিল চাপড়ে কথা বলে। বেয়াদবি কিন্তু ছুটায় দেব। ‘র’ আর দিল্লির দালালি করে বাংলাদেশে থাকা যাবে না। লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার।’

এদিকে তাঁর পোস্টের পরেই ফেনী জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ইয়াকুব নবী সাবেক এমপি নিজাম হাজারীর সঙ্গে জামায়াত নেতা মেজবাহ উদ্দিন সাঈদের একটি ছবি শেয়ার করে তাঁকে আওয়ামী লীগের দালাল আখ্যায়িত করেন।

উল্লেখ্য, জামায়াত নেতা মেজবাহ উদ্দিন সাঈদ ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই সরকারবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন।

বিষয়:

ফেনীজামায়াতফেসবুকদাগনভূঞাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

সিলেটে পাহাড় ও টিলা কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা

সিলেটে পাহাড় ও টিলা কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা

ভোট গণনা চলছে, ঢাবির বিভিন্ন প্রবেশপথে ভিড় না করার অনুরোধ ডিএমপির

ভোট গণনা চলছে, ঢাবির বিভিন্ন প্রবেশপথে ভিড় না করার অনুরোধ ডিএমপির

ক্রাচে ভর দিয়ে ১০ কিমি পথ হাঁটলেন অসুস্থ বৃদ্ধ

ক্রাচে ভর দিয়ে ১০ কিমি পথ হাঁটলেন অসুস্থ বৃদ্ধ

দেশের শীর্ষ চাল ব্যবসায়ী রশিদ আবারও গ্রেপ্তার

দেশের শীর্ষ চাল ব্যবসায়ী রশিদ আবারও গ্রেপ্তার