ফরিদপুরে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া আ.লীগ নেতাকে ফের গ্রেপ্তার

ফরিদপুরের চরভদ্রাসনে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া আওয়ামী লীগ নেতা কবির খাঁকে (৫২) আবার গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২২ এপ্রিল) দুপুরে ঢাকার দোহার উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের হরিচন্ডি গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দোহার থানা-পুলিশের সহযোগিতায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে জানিয়েছে চরভদ্রাসন থানা-পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তারের সময় কবির খাঁ ওই এলাকার একটি বাড়িতে আত্মগোপনে ছিলেন। তিনি চরভদ্রাসন উপজেলার চরহরিরামপুর ইউনিয়নের চরশালেহপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর বিরুদ্ধে চরভদ্রাসন থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা একটি মামলা রয়েছে। এ ছাড়া গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলারও প্রধান আসামি করা হয়েছে তাঁকে।
থানা-পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) সকালে পদ্মা নদীর চরবেষ্টিত দুর্গম চরশালেহপুর এলাকার পূর্ব মুন্সিরচর বাজারে অভিযান চালিয়ে ছদ্মবেশে কবির খাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর সমর্থকেরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় ছিনিয়ে নেন। এই ঘটনায় পুলিশের পাঁচ সদস্য আহত হন। পরে তাঁরা চরভদ্রাসন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নেন।
এই ঘটনায় ওই দিন রাতেই আহত উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রফিকুজ্জামান বাদী হয়ে ২১ জনের নাম উল্লেখ করে চরভদ্রাসন থানায় মামলা করেন। মামলায় রাতেই শেখ আলমগীর (২৫) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, কবির খাঁকে গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে তাঁর সমর্থকেরা রামদা, লোহার রড, বাঁশের লাঠি ও কাঠের বাটাম নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালান এবং তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যান। হামলায় বাদীর ডান হাতে গুরুতর জখম হয়। পাশাপাশি কর্তব্যরত পুলিশের কাজে বাধা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগও আনা হয়েছে।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) মো. হক খান বলেন, গ্রেপ্তারের পর বেলা ৩টার দিকে কবির খাঁকে থানায় আনা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি কবির খাঁর বিরুদ্ধে চর এলাকার শতাধিক মানুষের ভুট্টাখেত ও জমি দখলের অভিযোগ তুলে ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা অভিযোগ করেন, গত ১৫ বছর আওয়ামী লীগের প্রভাব খাটিয়ে চর এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করেছেন তিনি। এর প্রতিবাদ করতে গেলে একাধিকবার হামলার ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ করেন এলাকাবাসী।
পারিবারিক বিরোধের জেরে দুপুরে হেলিম মিয়া তাঁর ভাইয়ের ঘরে ঢুকে ভাতিজা সাঈদুল ইসলাম ও আমিনুল ইসলামকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। প্রাণ বাঁচাতে তারা দৌড়ে পাশের বাড়ির বকুল বেগমের ঘরে আশ্রয় নেয়। সেখানে গিয়ে হেলিম মিয়া আবারও এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেন।৫ মিনিট আগে
বাংলাদেশ পুলিশের ডিআইজি ও অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার ১৩ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে সরকার। আজ বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখা থেকে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।২০ মিনিট আগে
পঞ্চগড়ের সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি দুই কিশোরকে ধরে নিয়ে গেছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা। আজ বুধবার সদর উপজেলার গড়িনাবাড়ি ইউনিয়নের মিস্ত্রিপাড়া পাটশিরি সীমান্ত থেকে বিএসএফ সদস্যরা তাদের ধরে নিয়ে যান।৪৪ মিনিট আগে
দীর্ঘ ১০ বছর পর সোহাগী জাহান তনু হত্যা মামলায় প্রথম কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি হলেন ওয়ারেন্ট অফিসার হাফিজুর রহমান। গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার বিকেলে কুমিল্লার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোমিনুল হকের আদালতে হাজির করে রিমান্ড আবেদন...১ ঘণ্টা আগে