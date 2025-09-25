Ajker Patrika
ফরিদপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে, আহত ১০

ফরিদপুর প্রতিনিধি
বাস খাদে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফরিদপুরের নগরকান্দায় একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে অন্ততপক্ষে ১০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজন ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন বলে হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এ ঘটনায় সড়কের বেহাল দশাকে দায়ী করছেন স্থানীয়রা ও হাইওয়ে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে নগরকান্দা উপজেলার ভবুকদিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় বাসটি পাশের খাদে ও ডোবার মধ্যে পড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা, ফায়ার সার্ভিস ও ভাঙ্গা হাইওয়ে থানা-পুলিশ গিয়ে যাত্রীদের উদ্ধার করে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুজ্জামান। তিনি বলেন, সড়কের বেহাল দশার কারণে ফরিদপুর থেকে ছেড়ে আসা মাদারীপুরগামী ভোরের আলো ক্লাসিক নামের যাত্রীবাহী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় বাসের ১০ যাত্রী আহত হয়েছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

ফরিদপুরবাসপুলিশঢাকা বিভাগআহতজেলার খবর
