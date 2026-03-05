ফরিদপুরে এক ব্যক্তিকে গলা কেটে ও পায়ের রগ কেটে হত্যার চেষ্টা

ফরিদপুরে ইকবাল শেখ (৪৮) নামের এক ব্যক্তিকে গলা কেটে ও দুই পায়ের রগ কেটে হত্যাচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত জিয়া মন্ডল (৫০) নামের আরেক ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিয়েছে স্থানীয় লোকজন। গতকাল বুধবার (৪ মার্চ) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ফরিদপুর জেলা সদরের চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের আফজাল মন্ডলের হাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
আহত ইকবাল শেখ চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের ওয়েজউদ্দীন ফকিরের ডাঙ্গী গ্রামের মৃত রশিদ শেখের ছেলে। এ ছাড়া গণপিটুনিতে আহত জিয়া মন্ডল পার্শ্ববর্তী আলিমউদ্দিনের ডাঙ্গী গ্রামের ওয়াহিদ মন্ডলের ছেলে। তাঁকে উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে পুলিশের হেফাজতে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হত্যাচেষ্টাকারী জিয়া মন্ডল মাদক কারবারি হিসেবে পরিচিত। মাদক কারবার নিয়ে ইকবাল শেখের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব চলছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সন্ধ্যায় আফজাল মন্ডলের হাটের অদূরবর্তী ফাঁকা স্থানে একটি বাগানের মধ্যে গোঙানির শব্দ পেয়ে ছুটে যান কয়েকজন। ঘটনাস্থলে ইকবাল শেখকে গলা ও দুই পায়ের রগ কাটা অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার করেন তাঁরা। এ সময় সেখান থেকে মোটরসাইকেলযোগে পালানোর চেষ্টা করেন জিয়া মন্ডলসহ দুই ব্যক্তি। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধাওয়ায় দ্রুত পালাতে গিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে সড়কের পাশে পড়ে পা ভেঙে যায় জিয়া মন্ডলের। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে গণপিটুনি দেওয়া হয় এবং অপর ব্যক্তি পালিয়ে যান। পরে ইকবাল শেখকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
গতকাল দিবাগত রাত ১২টার দিকে ইকবাল শেখের ভাই রফিক শেখ মোবাইলে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার ভাইয়ের অবস্থা ভালো নেই, প্রচুর রক্ত দেওয়া লাগছে।’
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটির তদন্ত কার্যক্রম চলছে। তদন্ত শেষে প্রকৃত কারণ জানানো যাবে এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
সরকারি খাসপুকুর ইজারা নিতে টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় ‘রাতারাতি’ ২০টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গজিয়ে উঠেছে। এগুলোর নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়ার এবং উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উঠেছে। গত ২১-২৮ জানুয়ারি তড়িঘড়ি করে এসব সমিতিকে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে।২৩ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের সিংগাইরে কৃষিজমির মাটি কাটার দায়ে তিন ব্যক্তিকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বুধবার (৪ মার্চ) বিকেলে উপজেলার বলধারা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা আদায় করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
যশোর শহরের শংকরপুরস্থ ভেটেরিনারি হাসপাতালের সামনে আরআর মেডিকেল নামে ওষুধ ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর আলম (৪৮)। গত সোমবার রাতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে শহরতলি সুজলপুর এলাকার বাড়িতে ফেরার পথে দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীরকে। এরপর জাহাঙ্গীরের মোবাইল ফোন দিয়ে পরিবারের কাছে চাওয়া হয় ১ কোটি টাকার মুক্তিপণ।৬ ঘণ্টা আগে
একসময় ভাড়ায় গাড়ি চালাতেন রিয়াজুল ইসলাম। মাস শেষে যা আয় হতো, তা দিয়েই চলত সংসার। কিন্তু মাত্র আট মাসে বদলে গেছে তাঁর জীবনের হিসাব-নিকাশ। এখন তিনি দুটি গাড়ির মালিক, ব্যাংকে রয়েছে মোটা অঙ্কের আমানত, কোটি টাকার ব্যবসায়িক মূলধন। সব মিলিয়ে প্রায় দুই কোটির সম্পদের ঘোষণা দিয়েছেন আয়কর নথিতে।৭ ঘণ্টা আগে