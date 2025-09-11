Ajker Patrika
ভাঙ্গায় এবার রেলপথ অবরোধ, আটকে আছে ঢাকাগামী ট্রেন

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ভাঙ্গা উপজেলার কৈডুবি সদরদি এলাকায় রেলপথের ৮১ নম্বর গেটে গাছের গুঁড়ি ফেলে রেখে বিক্ষোভ করছেন আলগী ইউনিয়নবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা
সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় মহাসড়কের পাশাপাশি এবার রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে এলাকাবাসী। ফলে ঢাকা-খুলনা-বেনাপোল রেলপথে বন্ধ রয়েছে ট্রেন চলাচল, ভোগান্তির মুখে পড়েছে যাত্রীরা।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে ভাঙ্গা উপজেলার কৈডুবি সদরদি এলাকায় রেলপথের ৮১ নম্বর গেটে গাছের গুঁড়ি ফেলে রেখে বিক্ষোভ করছে আলগী ইউনিয়নবাসী। এতে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী জাহানাবাদ এক্সপ্রেস নামে একটি ট্রেন আটকা পড়েছে।

ভাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন সূত্রে জানা যায়, সকাল ৬টায় খুলনা থেকে জাহানাবাদ এক্সপ্রেস ছেড়ে এলেও ২০ কিলোমিটার দূরে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলায় একটি স্টেশনে আটকে রয়েছে। ট্রেনটি সকাল ৯টায় পৌঁছানোর কথা ছিল। এ ছাড়া সকাল ১০টায় ঢাকা থেকে রূপসী বাংলা নামে বেনাপোলগামী আরেকটি ট্রেন বন্ধ রয়েছে। এতে তীব্র ভোগান্তির মুখে পড়েছে খুলনাগামী যাত্রীরা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার সাকিবুর রহমান আকন্দ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পাওয়ামাত্রই বিশৃঙ্খলা এড়াতে আমরা ২০ কিলোমিটার দূরে থেকেই বন্ধ করে দিয়েছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই পথে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া আটকে পড়া ট্রেনটি বিকল্প রেলপথে নেওয়ার কোনো সিদ্ধান্তও হয়নি।’

ভাঙ্গা উপজেলার কৈডুবি সদরদি এলাকায় রেলপথের ৮১ নম্বর গেটে গাছের গুঁড়ি ফেলে রেখে বিক্ষোভ করছেন আলগী ইউনিয়নবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা
এদিকে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ও স্থানীয় আলগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সিদ্দিকুর রহমান জানিয়েছেন, যতক্ষণ দাবি আদায় না হবে, ততক্ষণ রেলপথ দিয়ে কোনো ট্রেন চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান বলেন, ‘রেলপথ আটকানোর খবরটি জেনেছি। আমরা স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলছি, কিন্তু কোনো কথা শুনছে না তারা।’

বিষয়:

রেলপথফরিদপুরঅবরোধঢাকা বিভাগবিক্ষোভভাঙ্গামহাসড়ক
