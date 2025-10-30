Ajker Patrika
যুবককে হত্যার পর লাশের ওপর ছুরি ও সিগারেটের প্যাকেট রেখে গেল দুর্বৃত্তরা

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় আজ বৃহস্পতিবার পরিত্যক্ত ঘরের পাশ থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় আজ বৃহস্পতিবার পরিত্যক্ত ঘরের পাশ থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় পরিত্যক্ত ঘরের পাশ থেকে জহির উদ্দিন (২৮) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, লাশের ওপরে একটি ছুরি, সিগারেটের প্যাকেট রাখা ছিল। তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে পৌরসভার ভাঙ্গা পাইলট স্কুলসংলগ্ন কাশবনের মধ্যে পরিত্যক্ত ঘরের পাশে জহিরের লাশ পড়ে থাকতে দেখে শিক্ষার্থীরা। পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

জহির উদ্দিন শরীয়তপুরের রুস্তম আলীর ছেলে। তিনি ভাঙ্গা পৌরসভার নুরপুর গ্রামে শ্বশুর কুটি শেখের বাড়িতেই বসবাস করতেন। পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন।

ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্কুলের শিক্ষার্থীরা কাশবনের ভেতরে পরিত্যক্ত ঘরের পাশে লাশটি দেখতে পেয়ে শিক্ষকদের জানায়। তাঁরা খবর দিলে আমি ও সহকারী পুলিশ সুপারকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করি। লাশের ওপর একটি ছুরি ও সিগারেটের প্যাকেট পাওয়া গেছে। তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফরিদপুরউদ্ধারঢাকা বিভাগজেলার খবরলাশ
