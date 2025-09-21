Ajker Patrika
> সারা দেশ
> দিনাজপুর

ফুলবাড়ীতে সাবেক স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত, স্বামী আটক

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে সাবেক স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। আহত ওই নারীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন স্থানীয়রা। পরে স্বামীকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

আজ রোববার ফুলবাড়ী রেলস্টেশনের স্বজন পুকুর (বুন্দিপাড়া) এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যশোরের অভয়নগরের বাসিন্দা কামাল মিয়ার (৩৫) সঙ্গে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার শুকুরের হাট এলাকার সালেহা বেগমের (৩০) বিয়ে হয়। তাঁদের সংসারে ১৩ বছরের মেয়ে এবং ৮ বছরের একটি ছেলেসন্তান রয়েছে। তবে পারিবারিক কলহের কারণে সালেহা বেগম বাবার বাড়িতে থাকেন। এ সময় মেয়ে মায়ের সঙ্গে এবং ছেলে বাবার সঙ্গে থাকত।

দেড় মাস আগে সালেহা বেগম স্বামী কামালকে ডিভোর্স দেন। কথাবার্তার মাধ্যমে কামাল তাঁর ছেলেকে স্ত্রীর কাছে ফেরত দিতে চান। আজ দুপুরে ছেলেকে ফুলবাড়ী স্টেশনে নিয়ে আসেন কামাল। সেখানে ছেলেকে নিতে যান সালেহা। এরপর দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে স্ত্রীর পেটে ছুরিকাঘাত করেন স্বামী।

এ সময় স্ত্রীর চিৎকারে আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন। পরে আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য দিনাজপুর মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এ ঘটনায় ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম খন্দকার মুহিব্বুল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত করার ঘটনায় স্বামীকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয়রা। তিনি থানা হেফাজতে রয়েছেন। আহত স্ত্রী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর অভিভাবকেরা আসছে, মামলার প্রস্তুতি চলছে।’

