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দিনাজপুর

দিনাজপুরে ডিলারের গুদাম থেকে ৯২০ বস্তা সার জব্দ

খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ০৬
দিনাজপুরে ডিলারের গুদাম থেকে ৯২০ বস্তা সার জব্দ
পাকেরহাট এলাকায় ‘মেসার্স রনি ট্রেডার্স’ নামের গুদামে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের খানসামায় অনুমোদনের অতিরিক্ত সার মজুত রাখার অভিযোগে এক বিএডিসি সার ডিলারের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে তাঁর গুদাম থেকে ৯২০ বস্তা সার জব্দ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার পাকেরহাট এলাকায় ‘মেসার্স রনি ট্রেডার্স’ নামের গুদামে অভিযান চালিয়ে এসব সার জব্দ করা হয়। অভিযানের সময় অভিযুক্ত ডিলার মোজাহারুল ইসলাম পলাতক ছিলেন।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, মেসার্স রনি ট্রেডার্সের মালিক মোজাহারুল ইসলাম বিএডিসির নিবন্ধিত সার ডিলার। তাঁর গুদামে নিয়ম না মেনে অতিরিক্ত সার মজুত করে রাখার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি বিভাগের সমন্বয়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে গুদামে থাকা সার গণনা করে ৯২০ বস্তা সার পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২৬০ বস্তা এমওপি এবং ৬৬০ বস্তা ডিএপি সার রয়েছে।

অভিযানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন খানসামা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কামরুজ্জামান সরকার এবং জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মনোয়ার হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অয়ন ফারহান শামস ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইয়াসমিন আক্তার।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কামরুজ্জামান সরকার বলেন, কৃষকদের দোরগোড়ায় সরকার নির্ধারিত মূল্যে ও সঠিক সময়ে সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর। ডিলারদের গুদাম ও বিক্রয়কেন্দ্রে নিয়মিত তদারকি ও কঠোর অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কামরুজ্জামান আরও বলেন, জব্দ করা সার পরবর্তী সময়ে প্রচলিত নিয়ম ও সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কৃষকদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইয়াসমিন আক্তার জানান, সার মজুত ও বিক্রির ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে ডিলারদের একাধিকবার সতর্ক করা হয়েছে। তবে নির্দেশনা অমান্য করে অনুমোদিত সীমার বাইরে সার মজুত রাখার অভিযোগে কৃষকদের স্বার্থে এ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

দিনাজপুরজব্দগুদামখানসামাবিএডিসি
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