Ajker Patrika
দিনাজপুর

পার্বতীপুরে নাসিমা বেগমের দাফন সম্পন্ন

দিনাজপুর প্রতিনিধি
পার্বতীপুরে নাসিমা বেগমের দাফন সম্পন্ন
ছবি: সংগৃহীত

রাজবাড়ীর দৌলতদিয়ায় বাসডুবির ঘটনায় মারা যাওয়া ২৬ যাত্রীর মধ্যে একজনের বাড়ি দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার পলাশবাড়ী ইউনিয়নের মধ্য আটরাই গ্রামে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টায় নাসিমা বেগম (৪০) নামের ওই নারীর লাশ তাঁর নিজ গ্রামে দাফন করা হয়েছে।

গত বুধবার ফেরিঘাটে ওই দুর্ঘটনার পরদিন বৃহস্পতিবার রাতে মরদেহ নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হন তাঁর স্বজনেরা।

পার্বতীপুর পুলিশ ও নাসিমার স্বজনদের সূত্রে জানা গেছে, মধ্য আটরাই গ্রামের মৃত নূর ইসলামের স্ত্রী নাসিমা বেগম। তিনি গত ১৯ ফেব্রুয়ারি চাকরির উদ্দেশ্যে সাভারে ভাগনি আজমিরা খাতুনের বাড়িতে যান। এক মাস চেষ্টার পরও চাকরির ব্যবস্থা না হওয়ায় ঈদ করতে ভাগনির সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ি ফরিদপুরে যান। ঈদ শেষে গত বুধবার বাসযোগে ঢাকার উদ্দেশে রওনা করেন নাসিমা।

বিষয়:

রাজবাড়ীদৌলতদিয়াদিনাজপুরদুর্ঘটনাছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

