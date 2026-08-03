বিরলে বজ্রাঘাতে কৃষকের মৃত্যু

দিনাজপুরের বিরলে বজ্রাঘাতে মো. হেলাল (৩৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার বিরল ইউনিয়নের বিরল (ঝাড়পুকুর) গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। হেলাল ওই গ্রামের মো. খাদিমুল ইসলামের ছেলে।
জানা গেছে, আজ সকালে হেলাল নিজ জমিতে সেচ কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে হঠাৎ বজ্রাঘাতে গুরুতর আহত হন। এ সময় স্থানীয়রা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে বিরল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বিরল থানার পরিদর্শক মো. আল এমরান জানান, বর্তমানে মৃতদেহ বিরল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মর্গে রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
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