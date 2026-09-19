Ajker Patrika
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দিনাজপুর

নিখোঁজের এক দিন পর করতোয়া নদীতে মিলল স্কুলছাত্রের লাশ

নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
নিখোঁজের এক দিন পর করতোয়া নদীতে মিলল স্কুলছাত্রের লাশ
নিহত তাসরিকুল ইসলাম তামীম। ছবি: সংগৃহীত

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে নিখোঁজের এক দিন পর করতোয়া নদী থেকে তাসরিফুল ইসলাম তামীম (১২) নামে ষষ্ঠ শ্রেণির এক স্কুলছাত্রের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার কাচদহ এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধারের পর স্বজনেরা তার পরিচয় শনাক্ত করেন।

নিহত তামীম কাচদহ গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে এবং স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল। এর আগে বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি সে। স্বজনেরা নবাবগঞ্জ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, যে এলাকায় তামীম গোসল করতে নামে, সেখানে ড্রেজার মেশিন দিয়ে অবৈধভাবে বালু তোলায় নদীতে গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। পানিতে নেমে ওই গর্তে পড়ে তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে তাঁরা আশঙ্কা করছেন। তবে উদ্ধারের সময় শিশুটির নাক দিয়ে রক্ত বের হতে দেখা যাওয়ায় মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে তাদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কুদ্দুস জানান, তামীম সাঁতার জানত না। তবে মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ জানতে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

উদ্ধারদিনাজপুরস্কুলছাত্রমরদেহনবাবগঞ্জ(দিনাজপুর)জেলার খবররংপুর বিভাগ
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