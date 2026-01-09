১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন আগামী ৫০ বছরের ভাগ্য নির্ধারণ করবে: উপদেষ্টা ফাওজুল

দিনাজপুর প্রতিনিধি
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন শুধু পাঁচ বছরের জন্য নয়, এই নির্বাচন আগামী ৫০ বছরের জন্য ভাগ্য নির্ধারণ করবে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে ভোটারদের সচেতন এবং উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির আওতায় দেশজুড়ে প্রচারণায় নিয়োজিত ১০টি ভোটের গাড়ির মধ্যে আজ শুক্রবার সকালে একটি ভোটের গাড়ি দিনাজপুরের বড় মাঠে আসে। ভোটের সেই গাড়ির কার্যক্রম পরিদর্শনে এসে উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি সবাই যেন নিরাপদে ভোট দিতে পারে—সেই পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
উপদেষ্টা বলেন, ‘এই সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, আমাদের কোনো দল নেই। এটি সবার সরকার। মানুষ এত দিন ভোট দিতে পারেনি বলেই জুলাই বিপ্লব হয়েছে। জনগণ যাদের নির্বাচিত করতে চেয়েছিল, তাদের নির্বাচিত হতে দেওয়া হয়নি, ভোটের হিসাব হয়নি।’
ফাওজুল কবির খান আরও বলেন, আ‘গামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জনগণ যাকে নির্বাচিত করতে চাইবে, তিনি যে দলের, যে ধর্মের বা যে গোত্রেরই হোক না কেন—তাকেই বিজয়ী হিসেবে আমরা দেখতে চাই।’
এ সময় তিনি গণভোট নিয়ে চারটি প্রশ্নের প্যাকেজ উল্লেখ করে বলেন, সংস্কার চাইলে ‘হ্যাঁ’র পক্ষে এবং সংস্কার না চাইলে ‘না’তে ভোট দিয়ে শাসনব্যবস্থায় ভূমিকা রাখবে জনগণ।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব সাইফুল ইসলাম, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের চেয়ারম্যান রেজানুর রহমান, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক আব্দুল জলিল, দিনাজপুর জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলাম, দিনাজপুরের পুলিশ সুপার জেদান আল মুসা প্রমুখ।
পাবনার চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দায়িত্বরত নার্সকে গলায় ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। আহত নার্সের গলায় বেশ কয়েকটি সেলাই দেওয়া হয়েছে। আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকাল পৌনে ৮টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইনডোরে এ ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাসহ সারা দেশে ‘টার্গেট কিলিংয়ের’ প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) হিউম্যান রাইটস সোসাইটি। আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বেলা ২টার দিকে এ মানববন্ধন করে সংগঠনটি।১৮ মিনিট আগে
কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার খলিশাকোটাল সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) পাকা রাস্তা নির্মাণ চেষ্টা করায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) আপত্তি জানালে নির্মাণকাজ ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত করেছে বিএসএফ।২৪ মিনিট আগে
রাজধানীর আমিন বাজার এলাকায় মালবাহী ট্রলারের নোঙ্গরের আঘাতে তুরাগ নদীর তলদেশে স্থাপিত বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ঢাকা মহানগরীতে গ্যাসের তীব্র স্বল্পচাপ সৃষ্টি হয়েছে।৪২ মিনিট আগে