ঢাকা-মাওয়া সড়কের ওপর ময়লার ভাগাড়

জহিরুল আলম পিলু ,শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা)
‎‎ঢাকা-মাওয়া সড়কের ওপর ময়লার ভাগাড় ছবি: আজকের পত্রিকা
‎‎ঢাকা-মাওয়া সড়কের ওপর ময়লার ভাগাড় ছবি: আজকের পত্রিকা

‎‎ঢাকা-মাওয়া ব্যস্ততম সড়কের ওপর স্থাপিত ময়লার ভাগাড়ের কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকাবাসী, ব্যবসায়ী ও পথচারীরা। দুর্গন্ধ ছাড়াও এ বর্জ্যের কারণে সড়ক সংকুচিত হওয়ায় প্রায়ই সৃষ্টি হচ্ছে যানজটের। এলাকাবাসী দ্রুত এটি অন্যত্র নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

‎‎পথচারী জাকির হোসেন বলেন, ‘এটি ঢাকা-মাওয়া সড়ক। এ রকম ব্যস্ততম রাস্তার ওপর কীভাবে ময়লার স্টেশন হয়, তা আমাদের বোধগম্য নয়। এর দুর্গন্ধে নাক চেপে চলাচল করতে হচ্ছে।’

‎‎এ ব্যাপারে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এয়ার কমোডর মো. মাহবুবুর রহমান তালুকদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘উপযুক্ত জায়গা না থাকায় আমাদের এখানে ময়লা রাখতে হচ্ছে। আমাদের লোকজন জায়গা খুঁজতেছে। আপনারা আমাদের জায়গা দেখায় দেন, আমরা এটাকে সেখানে সরায় নেব।’  

সরেজমিনে দেখা যায়, দোলাইরপাড় থেকে জুরাইন যাওয়ার প্রায় মাঝামাঝি স্থানে ও নৌকা ওভারব্রিজের পূর্ব পাশে প্রধান রাস্তার ওপর এই ময়লার স্টেশন। এখানে রাস্তার ওপর বিশাল জায়গা নিয়ে ময়লা ফেলার বড় পাঁচটি লোহার কনটেইনার স্থাপন করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। ডিএসসিসির কয়েকজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে তিন চাকার গাড়িতে ময়লা এনে কনটেইনার ও রাস্তার ওপর ফেলতে দেখা গেছে। সে সঙ্গে কয়েকজন ছিন্নমূল মানুষ ময়লা থেকে বিভিন্ন জিনিস বেছে নিচ্ছিলেন।

ময়লার দুর্গন্ধে চারদিকের পরিবেশ বিষিয়ে উঠেছে। ফলে অবর্ণনীয় দুর্ভোগে পড়েছেন পথচারী, এলাকাবাসী ও আশপাশের কয়েকটি আয়রন মার্কেটের ব্যবসায়ী ও কর্মচারীরা। জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে এখানে ময়লার স্টেশনটি গড়ে তোলা হয়। ডিএসসিসির ৫২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসাবাড়ির ময়লা এখানে ফেলা হয়। এটাকে আগের জায়গায় অর্থাৎ পূর্ব জুরাইন হাজি লাল মিয়া সরদার রোডের মাথায় বা জুরাইন ফ্লাইওভারের নিচে সরকারি জায়গায় স্থানান্তরের দাবি জানান এলাকাবাসী।

‎ময়লা স্টেশনের পাশে অবস্থিত জালালাবাদ আয়রন মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান মিন্টু বলেন, ‘এখানে কয়েকটি আয়রন মার্কেট রয়েছে। এদিক দিয়ে হাজার হাজার লোকের চলাচল। শুধু তা-ই নয়, ব্যস্ততম মূল রোডের ওপর ময়লার স্টেশন থাকায় যানবাহন চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে প্রায়ই তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। আর এসব ময়লার দুর্গন্ধে আমরা পড়েছি চরম দুর্ভোগে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ক্রেতারাও পড়েন চরম বিড়ম্বনায়। তাই এটাকে দ্রুত অন্যত্র সরানো হোক, তা না হলে আমরা বৃহত্তর স্বার্থে মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’  

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডিএসসিসির এক পরিচ্ছন্নতাকর্মী বলেন, এই ময়লার স্টেশনটি আগে জুরাইনের হাজি লাল মিয়া সরদার রোডের মাথায় ছিল। এখনো সেখানে জায়গা আছে। এটি সেখানে নেওয়া যেতে পারে। তবে প্রতিদিন রাতে সিটি করপোরেশনের বড় গাড়ি এসে ময়লাগুলো দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মাতুয়াইলের ডাম্পিং স্টেশনে নিয়ে যায়।

ফরিদপুরে সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত যুবকের লাশ উদ্ধার

ফরিদপুর প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে একটি আঞ্চলিক সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩৫) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। পুলিশের ধারণা তাঁকে হত্যা করে ওই এলাকায় ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা।

শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কের উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বনচাকী রামচন্দ্রপুর গ্রামের একটি ব্রিজের পশ্চিম পাশে লাশটি দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে বিকেলে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ওই যুবকের মাথা ও মুখে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ও জমাট রক্ত রয়েছে। তাঁর পরনে কালো রঙের হুডিজাতীয় শীতবস্ত্র ও জিনসের প্যান্ট রয়েছে। স্থানীয়দের কেউই নিহতের পরিচয় শনাক্ত করতে পারেননি।

এ বিষয়ে বোয়ালমারী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাজিব আহমেদ বলেন, ‘লাশের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাকে হত্যা করে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

উৎসবমুখর পরিবেশে গাকৃবির ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন

গাজীপুর প্রতিনিধি
২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপনে গাকৃবিতে শোভাযাত্রা। ছবি : আজকের পত্রিকা
২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপনে গাকৃবিতে শোভাযাত্রা। ছবি : আজকের পত্রিকা

‘শ্রেষ্ঠত্বের উল্লাস, গর্বের পথ নেতৃত্ব ২০২৫’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হলো ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। ১৯৯৮ সালের এই দিনে ইনস্টিটিউট অব পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) থেকে দেশের ১৩তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে গাকৃবি।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় গাকৃবি টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) র‍্যাঙ্কিংসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশসেরা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আন্তর্জাতিক পর্যায়েও অর্জন করেছে গৌরবময় অবস্থান। আবার উরি র‍্যাঙ্কিং ২০২৫-এ জাতীয়ভাবে প্রথম হয়ে ‘ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন’ ক্যাটাগরিতে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গাকৃবির অবস্থান ৭৭তম। সাম্প্রতিক কিউএস র‍্যাঙ্কিংয়ে দেশসেরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব অর্জন করেছে ২৮ বছরে পদার্পণকারী সেন্টার অব এক্সিলেন্সখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়টি। টানা তিন বছর ধরে ইউজিসির এপিএ মূল্যায়নেও হয়েছে প্রথম। অন্যদিকে গাকৃবির বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৯৩টি ফসলের উন্নত জাত এবং ২০টির বেশি কার্যকরী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বাড়িয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে আজ সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের দিনব্যাপী কর্মসূচির শুরু হয়। প্রথমে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে বেলুন উড়িয়ে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনায় প্রতীকী বার্তা প্রেরণ করে দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন উপাচার্য। পরে ৩৬ জুলাই চত্বর থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মাঠকর্মীদের সমবেত অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ৩৬ জুলাই চত্বরে এসে শেষ হয়।

সেখানে দিবসের ওপর এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শরীফ রায়হানের পরিচালনায় বক্তব্য দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমান, উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. এম ময়নুল হক, ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. সফিউল ইসলাম আফ্রাদ এবং রেজিস্ট্রার মো. আবদুল্লাহ্ মৃধা।

এ সময় উপাচার্য বলেন, গাকৃবি এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে। ২৮ বছরের পথচলায় আমরা অর্জনের যে দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলেছি, তা শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং আমাদের সম্মানিত গবেষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। আজকের এই বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা দায়িত্ববান, আমরা সম্ভাবনাময় এবং আমরা বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তা, কৃষি উদ্ভাবন ও টেকসই উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নির্মাতা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, গাকৃবি আগামী দিনে দেশের কৃষি-শিক্ষায় একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থাপন করবে। সবার প্রতি আমার আহ্বান আমরা সবাই মিলে একটি মানবিক, গবেষণাবান্ধব ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলব।

অন্যদিকে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিতব্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসের উদ্‌যাপন পরিণত হয় আরও বর্ণিল ও প্রাণবন্ত উৎসবে।

কুষ্টিয়া সীমান্তে ভারতীয় যুবক আটক

কুষ্টিয়া (দৌলতপুর) প্রতিনিধি 
বিজিবির হাতে আটক ভারতীয় যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিজিবির হাতে আটক ভারতীয় যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওপেনদার (৩০) নামে এক ভারতীয় যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জামালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে।

বিজিবি জানায়, দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১৫২/৬-এস থেকে প্রায় ২০০ গজ ভেতরে ক্যাম্পপাড়া এলাকা থেকে ওই যুবককে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি তাঁর নাম ওপেনদার এবং বাড়ি ভারতের বিহার রাজ্যের উচ্ছাগাও থানার শাখে খাস ইন্দ্রাটোল গ্রামে বলে জানান। তবে তিনি তাঁর বাবার নাম বলতে পারেননি। তল্লাশিকালে যুবকের কাছ থেকে ভারতীয় ও বাংলাদেশি মুদ্রা এবং বাংলাদেশের একটি ট্রেনের দুটি টিকিট পাওয়া গেছে। চলতি মাসের ১০ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর থেকে খুলনাগামী ট্রেনের ওই টিকিট দুটি জব্দ করা হয়েছে। ওই যুবকের কাছে কোনো ভারতীয় জাতীয় পরিচয়পত্র বা আধার কার্ড পাওয়া যায়নি।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বিজিবি ৪৭ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক জাকিরুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর আটক ব্যক্তিকে দৌলতপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’

দৌলতপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আখতারুজ্জামান লিটন বলেন, ‘বিজিবি এক ভারতীয় নাগরিককে থানায় এনেছে। মামলা হলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ

প্রতিনিধি রাবি
আজ বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা। প্রতিবেদন লেখার সময় (বিকেল পৌনে ৫টা) পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলছিল।

এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘সবাই পায় ছয় মাস, আমরা কেন দুই মাস?’, ‘বৈষম্যবিরোধী বাংলায়, স্বৈরাচারের ঠাঁই নাই’, ‎‘৪৭ মারা রোডম্যাপ, বাতিল চাই করতে হবে’, ‘সময় চাই সময় চাই, যৌক্তিক সময় চাই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

অ্যাগ্রোনমি অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার এক্সটেনশন বিভাগের শিক্ষার্থী আনিকা আকতার বলেন, ‘আমাদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার পর লিখিত পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই মাস সময় দেওয়া হয়েছে যা একদম অযৌক্তিক। আমরা এই সময় পিছিয়ে একটা যৌক্তিক সময়ে লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।’

আরেক আন্দোলনকারী এবং শাখা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি মাহবুব আলম বলেন, ‘এগারো শ মার্কের লিখিত পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই মাস কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসলেও পিএসসি তাদের একরোখা মনোভাবই পোষণ করে রেখেছে। লিখিত পরীক্ষার দুই মাস আগে রুটিন প্রকাশ করার কথা থাকলেও পিএসসি এবার এক মাস আগে সেটা করেছে। অর্থাৎ পিএসসি নিজেই নিজের রোডম্যাপ লঙ্ঘন করেছে। তারা ৪৬তম বিসিএসকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময় পরপর তিনবার পিছিয়েছে।’

‎শিক্ষার্থী মেহেদি হাসান বলেন, ‘আমরা দীর্ঘ সময় ধরে লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর জন্য আন্দোলন করছি। আমাদের এই দাবির সঙ্গে দেশের সকলে সংহতি জানালেও পিএসসির টনক নড়েনি। আমরা চাই যেন লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানো হয়, যাতে আমরা সিলেবাস শেষ করে অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারি।’

