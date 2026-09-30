Ajker Patrika
En
ময়মনসিংহ

মক্তবে শিশুকে যৌন হয়রানির অভিযোগ জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ০৯
মক্তবে শিশুকে যৌন হয়রানির অভিযোগ জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের নান্দাইলে আট বছরের এক শিশুকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে শেরপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলায়েত হোসেন বেলালের বিরুদ্ধে। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের একটি কেন্দ্রের শিক্ষক।

গত রোববার সকালে উপজেলার একটি মসজিদের মক্তবে ঘটনাটি ঘটে বলে শিশুটির পরিবারের অভিযোগ। তাঁদের দাবি, ঘটনার পর বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আজ বুধবার দুপুরে ঘটনাটি জানাজানি হলে এলাকায় আলোচনা শুরু হয়।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, শিশুটি প্রতিদিন বাড়ির পাশের মসজিদের মক্তবে পড়তে যেত। গত রোববার সকালে পড়া শেষে শিক্ষক বেলায়েত হোসেন তাকে মক্তবে থাকতে বলেন। পরে মসজিদের ভেতর শিশুটির সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। বাড়ি ফিরে শিশুটি তার বাবা-মাকে ঘটনাটি জানায়। পরের দিন থেকে সে আর মক্তবে যায়নি।

শিশুটির পরিবারের অভিযোগ, বিষয়টি ধামাচাপা দিতে শিশুর বাবাকে বিভিন্নভাবে প্রলোভন দেখানো হয়। আজ বুধবার এ বিষয়ে সালিস বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও বেলায়েত হোসেন সেখানে উপস্থিত হননি বলে স্থানীয়রা জানান।

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার দাবি, বেলায়েত হোসেনের বিরুদ্ধে এর আগেও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। ওই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ লোকজন তাঁর বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করেছিলেন বলে তাঁরা জানান।

শিশুটির বাবা বলেন, ‘হুজুর আমার মেয়ের সঙ্গে এমন করেছে, আমি এ ঘটনার বিচার চাই।’

অভিযোগের বিষয়ে বেলায়েত হোসেন বেলালের বক্তব্য জানতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর স্ত্রী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘ঘটনাটি সত্য নয়। আমরা নিরীহ মানুষ, তাই ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এর আগেও এমন একটি ঘটনার কারণে এলাকাবাসী বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে।’

নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম বলেন, এ বিষয়ে থানায় কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

নান্দাইলময়মনসিংহ বিভাগযৌন হয়রানিশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত