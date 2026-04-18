Ajker Patrika
পূর্বশত্রুতা ও আর্থিক বিরোধের জেরে লম্বু আসাদুলকে হত্যা: পুলিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৮ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ২৬
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আসাদুল হক ওরফে লম্বু আসাদুল (২৮) হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে পূর্বশত্রুতা ও আর্থিক লেনদেনের বিরোধ রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ শনিবার মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. ইবনে মিজান।

এর আগে শুক্রবার এ ঘটনায় জড়িত চারজনকে কেরানীগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তাররা হলেন—আকতার হোসেন (৪৫), মো. মুন্না (২৪), মিরাজ ফকির (২২) ও নয়ন ওরফে খোকন (২৪)। এ সময় হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি সুইচ গিয়ার ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, প্রযুক্তির সহায়তায় আসামিদের শনাক্ত করে প্রথমে মোহাম্মদপুর এলাকায় অভিযান চালানো হয়। পরে কেরানীগঞ্জ থেকে মূল হোতাসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইবনে মিজান বলেন, গত ১৬ এপ্রিল দিবাগত রাত ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার বেড়িবাঁধ এলাকায় সাদেক খানের ইটখোলার পাশে আসাদুলকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। আসাদুল বরিশালের গৌরনদী উপজেলার কালনা এলাকার বাসিন্দা এবং ঢাকার মোহাম্মদপুরের মেট্রো হাউজিং এলাকায় ভাড়া থাকতেন।

পুলিশ জানায়, নিহত আসাদুলের সঙ্গে আকতার হোসেনের পূর্ব বিরোধ ছিল। কিছুদিন আগে তাদের মধ্যে মারামারির ঘটনায় আকতারের করা মামলায় আসাদুল গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে যান। পরে জামিনে মুক্ত হন। এ ছাড়া তাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিরোধও ছিল। এসব কারণে প্রতিশোধ নিতে আকতার তার সহযোগীদের নিয়ে আসাদুলকে মধ্যরাতে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে ছুরিকাঘাত ও ইট দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে। এ ঘটনায় নিহতের চাচাতো বোন বাদী হয়ে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

ডিসি ইবনে মিজান জানান, ঘটনার তদন্তে নেমে জড়িত চারজনকে শুক্রবার ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আরও কয়েকজনের সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানায় পুলিশ। গ্রেপ্তারদের বিকেলে আদালতে পাঠায় পুলিশ।

পুলিশ বলছে, নিহত আসাদুলের বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে চারটি মাদক মামলা। গ্রেপ্তার মুন্নার বিরুদ্ধে সাতটি, মিরাজের বিরুদ্ধে একটি এবং নয়নের বিরুদ্ধে দুটি মামলা রয়েছে। আকতারের বিরুদ্ধে এখনো কোনো মামলা পাওয়া যায়নি।

