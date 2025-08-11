সোনারগাঁয়ে অস্ত্রসহ ৬ ডাকাত গ্রেপ্তার

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ ছয় ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১১। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার পাঁচকানির কান্দি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মফিজুল ইসলাম ওরফে জামিল বাবু, সাইফুল ইসলাম ওরফে সাকিব, মানিক, সাদ্দাম, সহিদ ও মনির হোসেন। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে চাপাতি, চায়নিজ কুড়াল, ছুরি, সুইচগিয়ার ও দা উদ্ধার করা হয়। আজ বিকেলে র্যাব-১১-এর কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে অধিনায়ক লে. কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন এই তথ্য জানান।
র্যাব কর্মকর্তা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা ব্রিজের টোল প্লাজায় যানজট হলে বা কৃত্রিমভাবে যানজট তৈরি করে যাত্রীবাহী ও মালবাহী গাড়িতে আক্রমণ করে ডাকাত দলটি। তারা যাত্রী ও চালকদের মোবাইল, স্বর্ণালংকার, নগদ টাকাসহ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লুট করে।
