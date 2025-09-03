শ্রীপুরে গভীর রাতে স্কুলমাঠ দখল করে কাঁটাতারের বেড়া

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরের গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে গভীর রাতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ব্যাহত হবে বলে জানিয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে রড, সিমেন্ট ও বাঁশের খুঁটি পুঁতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গোদারচালা গ্রামের আবু বক্করের ছেলে তৌহিদুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম এই বেড়া দিয়েছেন। তবে তাঁদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।
গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল করিম বলেন, ‘মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ২টার দিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্কুলের মাঠ জবরদখলের খবর পাই। রাতেই বিষয়টি থানায় জানাই। সকালে এসে সরেজমিনে দেখে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) অবহিত করি।’
আব্দুল করিম আরও বলেন, মাঠে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ফলে আজ (বুধবার) সকালে স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্কুলে প্রবেশ করতে সমস্যা হয়েছে। জবরদখলকারীরা হঠাৎ করে এসে তাদের জমি দাবি করে মাঠে বেড়া দিয়েছে। অথচ এই স্কুল ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত। এর আগে কোনো দিন এ ধরনের দাবি নিয়ে কেউ আসেনি।
শ্রীপুরের ইউএনও সজীব আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিষয়টি জানার পরপরই সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। কোনোভাবেই স্কুল মাঠে বেড়া দেওয়া আইন সমর্থন করে না। এটি অবশ্যই মারাত্মক অপরাধ। দ্রুত সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
গাজীপুরের শ্রীপুরের গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে গভীর রাতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ব্যাহত হবে বলে জানিয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে রড, সিমেন্ট ও বাঁশের খুঁটি পুঁতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গোদারচালা গ্রামের আবু বক্করের ছেলে তৌহিদুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম এই বেড়া দিয়েছেন। তবে তাঁদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।
গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল করিম বলেন, ‘মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ২টার দিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্কুলের মাঠ জবরদখলের খবর পাই। রাতেই বিষয়টি থানায় জানাই। সকালে এসে সরেজমিনে দেখে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) অবহিত করি।’
আব্দুল করিম আরও বলেন, মাঠে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ফলে আজ (বুধবার) সকালে স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্কুলে প্রবেশ করতে সমস্যা হয়েছে। জবরদখলকারীরা হঠাৎ করে এসে তাদের জমি দাবি করে মাঠে বেড়া দিয়েছে। অথচ এই স্কুল ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত। এর আগে কোনো দিন এ ধরনের দাবি নিয়ে কেউ আসেনি।
শ্রীপুরের ইউএনও সজীব আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিষয়টি জানার পরপরই সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। কোনোভাবেই স্কুল মাঠে বেড়া দেওয়া আইন সমর্থন করে না। এটি অবশ্যই মারাত্মক অপরাধ। দ্রুত সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় তিস্তা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার ২৬ ঘণ্টা পর মেহেদী হাসান মুহিত (২৬) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার লক্ষ্মীটারী ইউনিয়নের কেল্লার পার এলাকায় নদীতে তাঁর লাশ ভেসে ওঠে।৭ মিনিট আগে
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, সবার সার্বিক সহযোগিতায় মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। বিতরণের শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ২৩টি পদে ৪৬৬ জন ও সিনেটে ৮৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে হল সংসদের তথ্য পেতে কিছুট২১ মিনিট আগে
বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে ৩৬ ঘণ্টার কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন যাত্রীবাহী চারটি বাস কোম্পানির চালক-শ্রমিকেরা। আজ বুধবার নগরীর বাদুরতলা আরাকান সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের এক সভায় এ ঘোষণা দেওয়া হয়।২৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত পিটার হাস কক্সবাজারের মহেশখালীতে এসেছেন। আজ বুধবার বেলা ১১টায় তিনি উপজেলার কুতুবজোম ইউনিয়নে হোপ ফাউন্ডেশন ও এক্সিলারেট এনার্জি নির্মিত হোপ এক্সিলারেট হসপিটাল পরিদর্শন করেন।১ ঘণ্টা আগে