Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা বিভাগ
> ঢাকা

শ্রীপুরে গভীর রাতে স্কুলমাঠ দখল করে কাঁটাতারের বেড়া

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ২৪
গাজীপুরের শ্রীপুরের গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে গভীর রাতে কাঁটাতারের বেড়া। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুরের শ্রীপুরের গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে গভীর রাতে কাঁটাতারের বেড়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরের গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে গভীর রাতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ব্যাহত হবে বলে জানিয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে রড, সিমেন্ট ও বাঁশের খুঁটি পুঁতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গোদারচালা গ্রামের আবু বক্করের ছেলে তৌহিদুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম এই বেড়া দিয়েছেন। তবে তাঁদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল করিম বলেন, ‘মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ২টার দিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্কুলের মাঠ জবরদখলের খবর পাই। রাতেই বিষয়টি থানায় জানাই। সকালে এসে সরেজমিনে দেখে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) অবহিত করি।’

আব্দুল করিম আরও বলেন, মাঠে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ফলে আজ (বুধবার) সকালে স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্কুলে প্রবেশ করতে সমস্যা হয়েছে। জবরদখলকারীরা হঠাৎ করে এসে তাদের জমি দাবি করে মাঠে বেড়া দিয়েছে। অথচ এই স্কুল ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত। এর আগে কোনো দিন এ ধরনের দাবি নিয়ে কেউ আসেনি।

শ্রীপুরের ইউএনও সজীব আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিষয়টি জানার পরপরই সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। কোনোভাবেই স্কুল মাঠে বেড়া দেওয়া আইন সমর্থন করে না। এটি অবশ্যই মারাত্মক অপরাধ। দ্রুত সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীশ্রীপুর (গাজীপুর)বিদ্যালয়ঢাকা বিভাগঢাকাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, কে তিনি

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

চীনের জমকালো আয়োজনে মধ্যাহ্নভোজের মেনুতে যা ছিল

চোখধাঁধানো অস্ত্রের প্রদর্শনী চীনের, নতুন কী চমক দেখালেন সি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

মাছ ধরতে গিয়ে তিস্তায় নিখোঁজ মুহিতের লাশ উদ্ধার

মাছ ধরতে গিয়ে তিস্তায় নিখোঁজ মুহিতের লাশ উদ্ধার

শেষ হলো রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম

শেষ হলো রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম

চট্টগ্রামে বাসশ্রমিকদের ৩৬ ঘণ্টার কর্মবিরতি কাল

চট্টগ্রামে বাসশ্রমিকদের ৩৬ ঘণ্টার কর্মবিরতি কাল

শ্রীপুরে গভীর রাতে স্কুলমাঠ দখল করে কাঁটাতারের বেড়া

শ্রীপুরে গভীর রাতে স্কুলমাঠ দখল করে কাঁটাতারের বেড়া