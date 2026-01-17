Ajker Patrika

আরিচা ঘাটে অসুস্থ হয়ে যুগ্ম সচিবের মৃত্যু

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
যুগ্ম সচিব আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ফারুক। ছবি: সংগৃহীত
যুগ্ম সচিব আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ফারুক। ছবি: সংগৃহীত

তথ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ ও এসসিপিএম প্রকল্পের পরিচালক, যুগ্ম সচিব আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ফারুক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

গত শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে আরিচা ঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আজ শনিবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শিবালয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনীষা রানী কর্মকার।

জানা গেছে, নিহত আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ফারুক পাবনার আমিনপুর থানার দিয়ারবামন্দি গ্রামের বাসিন্দা ওয়াদুদ মিয়ার ছেলে। তিনি ঢাকা থেকে শ্যামলী পরিবহনের একটি বাসে আরিচা ঘাটে পৌঁছান। ঘাটে নেমে স্পিডবোটে ওঠার প্রস্তুতিকালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

এ সময় স্পিডবোট কাউন্টারের কর্মীরা তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে মানিকগঞ্জ মুন্নু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্পিডবোট ঘাটে দায়িত্বে থাকা আতোয়ার রহমান জানান, যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে উথলী সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পরে তাঁকে মুন্নু মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনীষা রানী কর্মকার জানান, ফেসবুকের মাধ্যমে যুগ্ম সচিবের মৃত্যুর খবর জানতে পারেন। বিষয়টি জানার পর বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, উপজেলায় কোনো সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেনি। পরে তিনি স্পিডবোট ঘাটে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, ওই কর্মকর্তা স্পিডবোটে ওঠার আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে মুন্নু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। মুন্নু হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ইসিজি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

পরে বিষয়টি তাঁর পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন হাসপাতালে এসে লাশ গ্রহণ করেন এবং গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যান।

বিষয়:

সচিবঢাকা বিভাগতথ্য অধিদপ্তরঢাকাজেলার খবরমন্ত্রণালয়ব্যবস্থাপনা পরিচালক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গ্রামীণফোনে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২৮ জানুয়ারি

‘আপু’ বলায় খেপলেন ইউএনও

বাকৃবিতে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে এসে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা

ডালে ৩০ শতাংশ শুল্ক দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছেন মোদি, টেরই পাননি ট্রাম্প

কুমিল্লা-৪: বিএনপির প্রার্থী মনজুরুল অবৈধ, হাসনাত বৈধ— আপিলে ইসির সিদ্ধান্ত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

বাফুফের হাতে বিশ্বকাপের ৩৩০ টিকিট, পাবেন কীভাবে

বাফুফের হাতে বিশ্বকাপের ৩৩০ টিকিট, পাবেন কীভাবে

আমি না বললে এখান থেকে বের হতে পারবেন না, স্যার— ম্যাজিস্ট্রেটকে রুমিন ফারহানা

‘আমি না বললে এখান থেকে বের হতে পারবেন না, স্যার’

ডালে ৩০ শতাংশ শুল্ক দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছেন মোদি, টেরই পাননি ট্রাম্প

ডালে ৩০ শতাংশ শুল্ক দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছেন মোদি, টেরই পাননি ট্রাম্প

‘আপু’ বলায় খেপলেন ইউএনও

‘আপু’ বলায় খেপলেন ইউএনও

সম্পর্কিত

ঝিনাইদহে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, ৪ তরুণ আটক

ঝিনাইদহে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, ৪ তরুণ আটক

ইউপিডিএফের (গণতান্ত্রিক) কেন্দ্রীয় সভাপতি-সম্পাদকের বিরুদ্ধে অন্যদের ব্রিফিং

ইউপিডিএফের (গণতান্ত্রিক) কেন্দ্রীয় সভাপতি-সম্পাদকের বিরুদ্ধে অন্যদের ব্রিফিং

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

উত্তরায় মাইক্রোবাসে এসে প্রাডো গাড়িসহ এক ব্যক্তিকে অপহরণ, নিরাপত্তাকর্মীর অস্ত্র লুট

উত্তরায় মাইক্রোবাসে এসে প্রাডো গাড়িসহ এক ব্যক্তিকে অপহরণ, নিরাপত্তাকর্মীর অস্ত্র লুট