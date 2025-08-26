আত্মসমর্পণের পর বিএনপি নেতা মামুন কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চার মামলায় দণ্ডিত বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মামুন হাসানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের চার বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
আইনজীবীর মাধ্যমে পৃথকভাবে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন তিনি। শুনানি শেষে ঢাকার পৃথক চার আদালত তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
আসামিপক্ষের আইনজীবী সৈয়দ নজরুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ৮ নভেম্বর মিরপুর মডেল থানার দ্রুত বিচার আইনের মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের সাজা দেওয়া হয়। একই দিন মিরপুর মডেল থানার দ্রুত বিচার আইনের আরেক মামলায় তাঁর তিন বছরের কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের সাজা দেওয়া হয়। একই বছরের ১২ নভেম্বর মিরপুর মডেল থানার মামলায় পৃথক দুই ধারায় আড়াই বছরের কারাদণ্ড ও দুই হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের সাজা দেওয়া হয়। এর আগে ওই বছরের ২৬ অক্টোবর মিরপুর মডেল থানার এক মামলায় দেড় বছরের কারাদণ্ড এবং তিন হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের সাজা দেওয়া হয়।
রায় ঘোষণার সময় মামুন হাসান পলাতক ছিলেন। রায় শেষে মামুনের বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইস্যু করা হয়।
আইনজীবী নজরুল ইসলাম বলেন, মামুন হাসান এখন এই চার মামলায় আপিল করবেন।
