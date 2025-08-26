Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

আত্মসমর্পণের পর বিএনপি নেতা মামুন কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আত্মসমর্পণ করে আদালতে জামিন আবেদন করেন মামুন হাসান। ছবি: সংগৃহীত
আত্মসমর্পণ করে আদালতে জামিন আবেদন করেন মামুন হাসান। ছবি: সংগৃহীত

চার মামলায় দণ্ডিত বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মামুন হাসানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের চার বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আইনজীবীর মাধ্যমে পৃথকভাবে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন তিনি। শুনানি শেষে ঢাকার পৃথক চার আদালত তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

আসামিপক্ষের আইনজীবী সৈয়দ নজরুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ৮ নভেম্বর মিরপুর মডেল থানার দ্রুত বিচার আইনের মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের সাজা দেওয়া হয়। একই দিন মিরপুর মডেল থানার দ্রুত বিচার আইনের আরেক মামলায় তাঁর তিন বছরের কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের সাজা দেওয়া হয়। একই বছরের ১২ নভেম্বর মিরপুর মডেল থানার মামলায় পৃথক দুই ধারায় আড়াই বছরের কারাদণ্ড ও দুই হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের সাজা দেওয়া হয়। এর আগে ওই বছরের ২৬ অক্টোবর মিরপুর মডেল থানার এক মামলায় দেড় বছরের কারাদণ্ড এবং তিন হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের সাজা দেওয়া হয়।

রায় ঘোষণার সময় মামুন হাসান পলাতক ছিলেন। রায় শেষে মামুনের বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইস্যু করা হয়।

আইনজীবী নজরুল ইসলাম বলেন, মামুন হাসান এখন এই চার মামলায় আপিল করবেন।

বিষয়:

বিএনপিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাআদালতকারাগার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

জিন সম্পাদনায় নতুন সাফল্য, ডায়াবেটিস রোগীদের আর ইনসুলিন নিতে হবে না

কনস্যুলেটে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের হামলা, ব্যবস্থা নিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে চিঠি

ট্রাম্পের শুল্ক এড়াতে ১০৩টি বোয়িং বিমান কিনবে দক্ষিণ কোরিয়া

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

ভুয়া ডিগ্রি দেখিয়ে চেম্বার খুলে চিকিৎসা, যুবকের তিন মাসের কারাদণ্ড

ভুয়া ডিগ্রি দেখিয়ে চেম্বার খুলে চিকিৎসা, যুবকের তিন মাসের কারাদণ্ড

আদালত চত্বর থেকে অপহৃত যুবক উদ্ধার, মুক্তিপণ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন ৮ জন

আদালত চত্বর থেকে অপহৃত যুবক উদ্ধার, মুক্তিপণ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন ৮ জন

রাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় ৫ দিন বাড়ল, পেছাবে ভোটের তারিখ

রাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় ৫ দিন বাড়ল, পেছাবে ভোটের তারিখ

জুলাই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থানের অভিযোগ, প্রক্টরকে বরখাস্ত

জুলাই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থানের অভিযোগ, প্রক্টরকে বরখাস্ত