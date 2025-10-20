কার্গো ভিলেজ পাহারায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, এখনো কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আগুনে পুড়ে যাওয়া আমদানি কার্গো ভিলেজটি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘিরে রেখেছে। ভেতরে এখনো কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) সকাল থেকে বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেট সংলগ্ন ওই ভবনটির সামনে এমন দৃশ্য দেখা যায়।
আমদানি কার্গো ভিলেজের দুই পাশে গেটে বিমানবাহিনী, বিমান সিকিউরিটি ও আনসার সদস্যদের প্রহরা দিতে দেখা গেছে। আর গেটের দুটি মূল ফটকে সাদা কাপড়ের ওপর লাল রঙে লেখা রয়েছে—‘অনুগ্রহ পূর্বক বৈধ আইডি কার্ড প্রদর্শন করে প্রবেশ করুন-বিমান কর্তৃপক্ষ’।
আমদানি কার্গো ভিলেজটির নিরাপত্তার দায়িত্বে থানা বিমানবাহিনীর সদস্য রবিউল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভবনটির ভেতর থেকে এখনো মাঝে মাঝে ধোঁয়া বের হয়। সেখানে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ভেতরে ঢুকে আগুন নিভিয়ে দিচ্ছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘এখানে শুধু মাত্র ফায়ার সার্ভিসের লোকজন কাজ করছে। আর কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।’
এক প্রশ্নের জবাবে রবিউল বলেন, ‘আমরা সকাল থেকে ডিউটি করছি। কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কেউ এই দুই গেট দিয়ে প্রবেশ করেননি। তাঁরা প্রয়োজন হলে ভেতর দিক থেকেই ঢুকতে পারেন।’
এদিকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দেলোয়ার নামের এক সদস্য আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এখনো জায়গায় জায়গায় আগুন দেখা যাচ্ছে। সেটা নেভানো হচ্ছে।’
এদিকে অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে গতকাল (রোববার) রাত পর্যন্ত আমদানি কার্গো ভিলেজের সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং ক্লিয়ারেন্স অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং (সিঅ্যান্ডএফ) কর্মকর্তা কর্মচারীদের ভিড় দেখা গেলেও আজ অনেকটাই সুনসান নীরবতা। নেই কোনো উত্তেজনা।
উল্লেখ্য, বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেট সংলগ্ন আমদানি কার্গো ভিলেজ হাউসে গত শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটায় আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি স্টেশনের ৩৭টি ইউনিট কাজ করে রাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু পুরোপুরি নির্বাপণ হয় ২৬ ঘণ্টা পর রোববার (১৯ অক্টোবর) বিকেল ৫টার দিকে।
