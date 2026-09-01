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রাজধানীতে রাতভর র‌্যাবের অভিযান, দুই শীর্ষ সন্ত্রাসীসহ আটক ১৫

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৫৩
রাজধানীতে রাতভর র‌্যাবের অভিযান, দুই শীর্ষ সন্ত্রাসীসহ আটক ১৫
র‍্যাবের অভিযানে উদ্ধার হওয়া মাদক ও অস্ত্র। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় রাতভর অভিযান চালিয়ে জেনেভা ক্যাম্পের দুই শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারিসহ ১৫ জনকে আটক করেছে র‍্যাব-২। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ওয়ান শুটার গান, একটি ম্যাগাজিন, পাঁচ রাউন্ড গুলি, দুটি সামুরাই, একটি চাপাতি, ১ কেজি ২৫০ গ্রাম হেরোইন, ৮২০ গ্রাম গান পাউডার, ১ হাজার ৫০ পিস ইয়াবা ও একটি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার র‍্যাব বিষয়টি নিশ্চিত করে।

র‍্যাব-২ জানায়, গতকাল সোমবার নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মোহাম্মদপুর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় রাতভর অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বটতলা এলাকা থেকে জেনেভা ক্যাম্পের শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারি মো. জাহিদ কাদেরী ওরফে মোল্লা জাহিদকে ৯০০ গ্রাম হেরোইনসহ আটক করা হয়।

লাউতলা এলাকা থেকে শীর্ষ সন্ত্রাসী ইব্রাহিম সরকার ওরফে রাব্বিকে (৩০) একটি সেভেন পয়েন্ট সিক্স-ফাইভ বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও দুই রাউন্ড গুলিসহ আটক করা হয়। একই এলাকা থেকে কিশোর গ্যাং লিডার মো. রিয়াদ হোসেন ওরফে রজব আলীকে (২১) একটি চাপাতি এবং মো. রমজানকে (২৪) একটি সামুরাইসহ আটক করা হয়।

এ ছাড়া কিশলয় স্কুল এলাকা থেকে ছিনতাইকারী মো. ইয়াসিন কবির ওরফে অয়নকে (২২) একটি চোরাই মোটরসাইকেলসহ আটক করা হয়। সাত মসজিদ হাউজিং এলাকা থেকে মো. নাজমুল (২৩) নামে একজনকে একটি সামুরাইসহ এবং লিমিটেড এলাকা থেকে একাধিক মামলার আসামি মো. জুনায়েদকে (২৫) আটক করা হয়।

শিয়া মসজিদ এলাকা থেকে একাধিক মামলার আসামি মো. বাবু (৩০) এবং মা ও শিশু হাসপাতাল এলাকা থেকে ছিনতাই মামলার আসামি মো. মাহবুবকে (৪৫) আটক করা হয়। একই অভিযানে সাত মসজিদ হাউজিংয়ের জনতাবাজার এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটার গান ও তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

অন্যদিকে শেরেবাংলা নগর থানার তালতলা এলাকা থেকে ওয়ারেন্টভুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত পাঁচ মাদক মামলার আসামি মো. মনির বেপারীকে (৪০) আটক করা হয়। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার রেলগেট এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৩৫০ গ্রাম হেরোইন ও ৮২০ গ্রাম গান পাউডার উদ্ধার করা হয়েছে।

মোহাম্মদপুর থানার রায়েরবাজার বেড়িবাঁধের শুঁটকির আড়ত এলাকা থেকে ছিনতাইকারী চক্রের সক্রিয় সদস্য মো. শামীমকে (২৫) একটি সামুরাইসহ আটক করা হয়।

এ ছাড়া যাত্রাবাড়ী থানার মুক্তিযোদ্ধা রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. জাকির হোসেন (৩৮), মো. রফিকুল ইসলাম সুমন (৪৫), সোলায়মান হোসেন রাজু ওরফে রাজিব (৩২) এবং মো. শফিকুর রহমানকে (৩৮) ১ হাজার ৫০ পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয়।

র‍্যাবের দাবি, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে জাহিদ কাদেরীর বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় মাদকের পাঁচটি মামলা রয়েছে। ইব্রাহিম ওরফে রাব্বির বিরুদ্ধে দস্যুতার একটি মামলা রয়েছে। মনির বেপারীর বিরুদ্ধে মাদকের পাঁচটি মামলা ও দুটি ওয়ারেন্ট রয়েছে। রমজানের বিরুদ্ধে দস্যুতা ও অস্ত্র আইনে তিনটি মামলা এবং রিয়াদের বিরুদ্ধে মাদকের দুটি মামলা রয়েছে।

এ ছাড়া মাহবুব হোসেনের বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় মাদকের দুটি মামলা, সোলায়মান হোসেন রাজুর বিরুদ্ধে যাত্রাবাড়ী, ডেমরা ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় দাঙ্গা, মারামারি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মাদকের চারটি মামলা রয়েছে। শফিকুর রহমানের বিরুদ্ধে যাত্রাবাড়ী থানায় চুরি, মারামারি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মাদকসহ তিনটি মামলা রয়েছে। রফিকুল ইসলাম ও জাকিরের বিরুদ্ধেও মাদকের মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব। র‍্যাব-২ জানায়, উদ্ধার হওয়া আলামত ও আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

মোহাম্মদপুররাজধানীর‍্যাবঢাকা বিভাগসন্ত্রাসীজেলার খবরমাদকদ্রব্য
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