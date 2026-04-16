Ajker Patrika
ঢাকা

চার দিনের ব্যবধানে মোহাম্মদপুরে আরেক যুবক খুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি

এ্যালেক্স ইমনকে হত্যার চার দিনের ব্যবধানে একই কায়দায় রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আসাদুল হক (২৮) নামে আরেক যুবককে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে বেড়িবাঁধ এলাকার সাদেক খানের ইটখোলা সংলগ্ন সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আসাদুল হক এলাকায় ‘লম্বু আসাদুল’ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বরিশালের গৌরনদী উপজেলার কালনা এলাকার বাসিন্দা এবং বর্তমানে মোহাম্মদপুরের মেট্রো হাউজিংয়ের বি-ব্লকের একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন।

তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার মো. জুয়েল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে বেড়িবাঁধের তিন রাস্তা মোড় থেকে হাজারীবাগমুখী সড়কের পাশে আসাদুলের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পথচারীরা পুলিশে খবর দেন। তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

বিষয়:

মোহাম্মদপুরঢাকা বিভাগখুনযুবক
