Ajker Patrika
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ঢাকা

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ২৪ ঘণ্টায় ডিএমপির ১৫৯২ মামলা, ৪৫১ যানবাহন ডাম্পিং

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ২৪ ঘণ্টায় ডিএমপির ১৫৯২ মামলা, ৪৫১ যানবাহন ডাম্পিং

রাজধানীতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একদিনে ১ হাজার ৫৯২টি মামলা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। একই সঙ্গে ৪৫১টি যানবাহন ডাম্পিং এবং ৩৪৮টি যানবাহন রেকার করা হয়েছে।

আজ সোমবার (৩ আগস্ট) ডিএমপির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, রোববার (২ আগস্ট) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে এসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ট্রাফিক-রমনা বিভাগে ১১৪টি, লালবাগে ১৩৬টি, মতিঝিলে ২৬৮টি, ওয়ারীতে ১২৮টি, তেজগাঁওয়ে ২২২টি, মিরপুরে ২৫৯টি, উত্তরায় ২৬১টি এবং গুলশানে ২০৪টি মামলা করা হয়েছে। অভিযানে বাস, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, সিএনজি অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ডিএমপি জানিয়েছে, রাজধানীতে ট্রাফিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে ট্রাফিক বিভাগের নিয়মিত অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

ডিএমপিমামলাআইনট্রাফিক
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