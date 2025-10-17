মধ্যরাতে দরজা খোলেননি মা, সকালে রাস্তায় মিলল কিশোরের রক্তাক্ত লাশ

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর নবীনগর এলাকায় সড়ক থেকে হিমু ওরফে কালু (১৭) নামের এক কিশোরের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।
আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল পৌনে ৬টার দিকে দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী নবীনগর রোডের মেডিবাংলা হাসপাতালের পাশের গলি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
নিহত হিমুর খালাতো বোনের স্বামী হাসান খান জানান, হিমু যাত্রাবাড়ীর মীরহাজীরবাগ এলাকায় পরিবারের সঙ্গে বসবাস করত। তার বাবা মিন্টু মিয়া। পেশায় বেকার ছিল হিমু। সে মাদকাসক্ত ছিল, বেশ কয়েকবার রিহ্যাবে নেওয়া হয়েছিল তাকে।
হাসান খান বলেন, ‘গতকাল (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় বাসা থেকে বের হয় হিমু। এরপর রাত ২টার দিকে বাসায় ফেরে। তবে এত রাতে বাসায় ফেরায় তার মা রেখা বেগম রাগ করে দরজা খোলেননি। এরপর সকালে সংবাদ পাই, নবীনগর রোডে কে বা কারা হিমুকে খুন করে ফেলে রেখেছে।’
যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জুয়েল রানা বলেন, ‘সকালে ৯৯৯-এর মাধ্যমে সংবাদ পাই, নবীনগর রোডের মেডিবাংলা হাসপাতালের একটি গলিতে একটি রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে আছে। দ্রুত সেখানে গিয়ে ওই কিশোরের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করি। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢামেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।’
এসআই আরও বলেন, ওই কিশোরের মাথাসহ শরীরে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাত রয়েছে। পরিবার থেকে জানা যায়, সে মাদকাসক্ত ছিল। রিহ্যাবে ভর্তিও ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, মাদকাসক্ত অন্য কেউ তাকে খুন করেছে। তবে ঘটনাস্থলে একটি সিসি ক্যামেরা ছিল, যেটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন।
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর নবীনগর এলাকায় সড়ক থেকে হিমু ওরফে কালু (১৭) নামের এক কিশোরের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।
আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল পৌনে ৬টার দিকে দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী নবীনগর রোডের মেডিবাংলা হাসপাতালের পাশের গলি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
নিহত হিমুর খালাতো বোনের স্বামী হাসান খান জানান, হিমু যাত্রাবাড়ীর মীরহাজীরবাগ এলাকায় পরিবারের সঙ্গে বসবাস করত। তার বাবা মিন্টু মিয়া। পেশায় বেকার ছিল হিমু। সে মাদকাসক্ত ছিল, বেশ কয়েকবার রিহ্যাবে নেওয়া হয়েছিল তাকে।
হাসান খান বলেন, ‘গতকাল (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় বাসা থেকে বের হয় হিমু। এরপর রাত ২টার দিকে বাসায় ফেরে। তবে এত রাতে বাসায় ফেরায় তার মা রেখা বেগম রাগ করে দরজা খোলেননি। এরপর সকালে সংবাদ পাই, নবীনগর রোডে কে বা কারা হিমুকে খুন করে ফেলে রেখেছে।’
যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জুয়েল রানা বলেন, ‘সকালে ৯৯৯-এর মাধ্যমে সংবাদ পাই, নবীনগর রোডের মেডিবাংলা হাসপাতালের একটি গলিতে একটি রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে আছে। দ্রুত সেখানে গিয়ে ওই কিশোরের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করি। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢামেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।’
এসআই আরও বলেন, ওই কিশোরের মাথাসহ শরীরে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাত রয়েছে। পরিবার থেকে জানা যায়, সে মাদকাসক্ত ছিল। রিহ্যাবে ভর্তিও ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, মাদকাসক্ত অন্য কেউ তাকে খুন করেছে। তবে ঘটনাস্থলে একটি সিসি ক্যামেরা ছিল, যেটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন।
রংপুরের পীরগাছায় বিএনপির এক নেতাকে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রংপুর-গাইবান্ধা আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন তাঁর অনুসারীরা। অবরোধ চলাকালে পীরগাছা সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা মোস্তাফিজার রহমান রেজার ওপর হামলা চালানো হয় এবং তাঁর গাড়ি ভাঙ১ ঘণ্টা আগে
বেনাপোল বন্দরে অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে এবার ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিয়েছে সরকার। বন্দরের অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার পাশাপাশি কাজ করবেন উপজেলা পরিষদের দুই ম্যাজিস্ট্রেট। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) যশোর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. আজাহারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক চিঠির আদেশে স্থায়ী নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী১ ঘণ্টা আগে
কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় নির্মাণাধীন একটি বাড়ি থেকে মাদক কারবারি শাহিন হোসেনের (৩৫) লাশ উদ্ধারের ঘটনায় রাকিবুল ইসলাম রাহুল (২১) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক রাহুল উপজেলার মাঠপাড়া গ্রামের ওসমান আলীর ছেলে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি শাহিনকে হত্যার দায় স্বীকার করেছেন।১ ঘণ্টা আগে
খুলনা নগরীর ২ নম্বর কাস্টমস ঘাট এলাকায় বাড়ির ভেতরে ঢুকে সোহেল (২৮) নামের এক যুবককে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। এর আগে গত ৩ আগস্ট একই এলাকায় দুর্বৃত্তরা সোহেলকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল। তখনো তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসা নিয়েছিলেন।২ ঘণ্টা আগে