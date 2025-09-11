Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমর পানি

নুরুল আমিন হাসান, উত্তরা (ঢাকা)  
রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমর পানি। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুষলধারে বৃষ্টিতে রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমর পানি জমেছে। যার কারণে বিদেশগামী যাত্রী ও আগত প্রবাসীদের যানজটের কারণে দুর্ভোগ ও ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিমানবন্দর এলাকায় উভয় পাশে (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেল থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বৃষ্টির পানি জমে দুর্ভোগ-ভোগান্তি সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

এ সময় বলাকা ভবন এবং অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনের সড়কে টানা কয়েক দফা বৃষ্টির কারণে কোথাও হাঁটু পানি, আবার কোথাও কোমর সমান পর্যন্ত পানি জমে থাকতে দেখা যায়। এদিকে জমে থাকার পানির কারণে মহাসড়ক ও বিমানবন্দরের প্রবেশ গেটে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া জমে থাকা পানির কারণে চলাচলকারী প্রাইভেটকারের ইঞ্জিনের ভেতর পানি ঢুকে রাস্তা নষ্ট হয়ে পড়ে থাকতেও দেখা যায়।

এ ছাড়া যানজটের কারণে বিদেশগামী যাত্রীদের গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে বিমানবন্দরে প্রবেশ করতেও দেখা যায়। প্রবাসে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ থেকে বিমানবন্দরে আগত যাত্রী সুমন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পুরো রাস্তা নরমালি আসতে পারলেও ঢাকায় প্রবেশ পথে তীব্র যানজটের সম্মুখীন হয়েছি। যার কারণে রাজলক্ষ্মী এলাকায় গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে বিমানবন্দর পর্যন্ত এসেছি। না হলে ফ্লাইট মিস করতে হতো।’

অপরদিকে যাত্রাবাড়ী থেকে দুবাই যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরে এসেছেন মো. নাজমুল হাসান। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ’যানজটের কারণে খিলক্ষেতে গাড়ি থেকে নেমে লাগেজ নিয়ে হেঁটেই রওনা দিছি। বিমানবন্দরের সামনে জমে থাকা পানিতে আমার হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ভিজে গেছে। যদি হেঁটে না আসতাম, তাহলে আমার দুবাই যাওয়াই হতো না।’

এদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের বিমানবন্দর ট্রাফিক পুলিশ বক্সের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (শহর ও যানবাহন) আমিনুর রহমান ভূঁইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি রাস্তায় যানজটের নিয়ন্ত্রণের কাজ করছি। একদিকে বৃষ্টি, অন্যদিকে কুড়িল এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণের যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।’

অপরদিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বৃষ্টিতে জমে থাকা পানির কারণে বিদেশগামী যাত্রী ও বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের আসতে যেতে অসুবিধে হচ্ছে। তারা সময় মতো আসতে পারছে না।’

তিনি বলেন, ‘টার্মিনাল সামনেও জ্যাম। মহাসড়কের জ্যাম টার্মিনাল পর্যন্ত এসে পড়েছে। জ্যামের কারণে অনেক যাত্রীরা পায়ে হেঁটেই বিমানবন্দরে আসছেন।’

অপরদিকে বিমানবন্দরের কর্মকর্তা ও ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা বলছেন, আশকোনো হজ ক্যাম্প থেকে শাহজালাল বিমানবন্দর পর্যন্ত টানেলের কাজ চলছে। এ কারণে বৃষ্টির পানি অপসারণের অনেকগুলো লাইন বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ভারী বর্ষণ হলেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে।

উল্লেখ্য, গত ১৭ মার্চ বিমানবন্দর রেলস্টেশন-সংলগ্ন আশকোনা রেলগেট এবং এর আশপাশের উন্নয়নকাজ পরিদর্শনে গিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেছিলেন, বর্ষা মৌসুমে এয়ারপোর্ট-আশকোনা এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে বেবিচক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন একযোগে কাজ করবে। তার এ কথার ছয় মাস পরও এ এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ শুরু করেনি ডিএনসিসি।

ঢাকা জেলাবিমানবন্দররাজধানীঢাকা বিভাগভোগান্তি
