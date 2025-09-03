জাপাসহ ১৪ দল নিষিদ্ধের দাবিতে পল্টন মোড় অবরোধ গণঅধিকারের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ নেতা-কর্মীদের ওপর হামলাকারীদের বিচার, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ ও জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে দাবিতে পল্টন মোড় অবরোধ করেছে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা।
আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে বিজয় নগরে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল নিয়ে এসে পল্টন মোড় অবরোধ করেন তারা।
অবরোধে ‘আপা গেছে যেই পথে, জাপা যাবে সেই পথে’, ‘অবিলম্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ করতে হবে’ প্রভৃতি স্লোগান দিতে দেখা গেছে নেতা-কর্মীদের।
গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদের সদস্য আবু হানিফ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দলের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলায় নেতা-কর্মীরা ব্যাপকভাবে ক্ষুব্ধ। গণঅধিকার পরিষদ চায় অবিলম্বে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হোক।’
