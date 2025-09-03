Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা বিভাগ
> ঢাকা

জাপাসহ ১৪ দল নিষিদ্ধের দাবিতে পল্টন মোড় অবরোধ গণঅধিকারের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে দাবিতে পল্টন মোড় অবরোধ করে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে দাবিতে পল্টন মোড় অবরোধ করে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ নেতা-কর্মীদের ওপর হামলাকারীদের বিচার, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ ও জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে দাবিতে পল্টন মোড় অবরোধ করেছে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা।

আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে বিজয় নগরে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল নিয়ে এসে পল্টন মোড় অবরোধ করেন তারা।

অবরোধে ‘আপা গেছে যেই পথে, জাপা যাবে সেই পথে’, ‘অবিলম্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ করতে হবে’ প্রভৃতি স্লোগান দিতে দেখা গেছে নেতা-কর্মীদের।

আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে দাবিতে পল্টন মোড় অবরোধ করে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে দাবিতে পল্টন মোড় অবরোধ করে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদের সদস্য আবু হানিফ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দলের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলায় নেতা-কর্মীরা ব্যাপকভাবে ক্ষুব্ধ। গণঅধিকার পরিষদ চায় অবিলম্বে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হোক।’

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাহামলাজেলার খবরগণঅধিকার পরিষদউপদেষ্টানুরুল হক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, কে তিনি

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

জাতীয় পার্টিকে রক্ষার দায়িত্ব বিএনপির—শামীম পাটোয়ারীর এমন মন্তব্যের প্রতিবাদ জানালেন চুন্নু

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে স্ত্রী-সন্তানকে হত্যা: স্বামীসহ দুই ভাইয়ের আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে স্ত্রী-সন্তানকে হত্যা: স্বামীসহ দুই ভাইয়ের আমৃত্যু কারাদণ্ড

কৃষকের আখের মূল্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে: বিএসএফআইসির চেয়ারম্যান

কৃষকের আখের মূল্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে: বিএসএফআইসির চেয়ারম্যান

ডাকসু ভিপি প্রার্থী জালালের জামিন নামঞ্জুর

ডাকসু ভিপি প্রার্থী জালালের জামিন নামঞ্জুর

ডায়রিয়া-পেটব্যথা ও বমি নিয়ে নাটোর হাসপাতালে ভর্তি ১৪৭ জন

ডায়রিয়া-পেটব্যথা ও বমি নিয়ে নাটোর হাসপাতালে ভর্তি ১৪৭ জন