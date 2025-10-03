ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক: বাস খাদে পড়ে নারী নিহত, আহত ৩০

মাদারীপুর প্রতিনিধি
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুরের রাজৈরে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে এক নারী নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন ৩০ জন বাসযাত্রী। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ভোরে মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নিলুফা ইয়াসমিন নিলা (৩০) বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার রুনসী গ্রামের আবুল বাসারের স্ত্রী।
পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চন্দ্রা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস কুয়াকাটা থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। বাসটি ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের রাজৈর বাসস্ট্যান্ড পার হওয়ার পর হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং সড়কের পাশের একটি খাদে পড়ে যায়। বাসটিতে মোট ৩১ জন যাত্রী ছিল।
খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছান হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। উদ্ধার অভিযানের সময় বাসের নিচে চাপা পড়া অবস্থায় নিলুফা ইয়াসমিন নিলার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় আহত হন মোট ৩০ জন যাত্রী। আহতদের উদ্ধার করে রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। এ ছাড়া অনেকেই বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে যান।
আহতদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার চর কালাখোপা গ্রামের জুয়েল (৩০), নোয়াখালীর আটকপালিয়া উপজেলার জাহাজমারা গ্রামের মিরাজ (৩০) এবং একই জেলার সুবর্ণচরের চরহাসান গ্রামের মিলনকে (৪৫) ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
মাদারীপুরের মস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
