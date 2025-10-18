ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে শাহজালাল বিমানবন্দরের আকাশপথ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় সাত ঘণ্টা স্থবির থাকার পর আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত ৯টা থেকে ধীরে ধীরে পুনরায় ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়েছে। বিকেল থেকে বন্ধ থাকা বিমানবন্দরের রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে সচল হওয়ায় পর্যায়ক্রমে ছেড়ে যাচ্ছে বাতিল হওয়া ফ্লাইটগুলো।
আজ বেলা ২টা ১৫ মিনিটের দিকে কার্গো ভিলেজে আগুন লাগলে বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ফলে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ মিলিয়ে অন্তত ২৪টি ফ্লাইটের সময়সূচি বিঘ্নিত হয়। আটটি ফ্লাইটকে বিকল্প গন্তব্যে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, যার মধ্যে কয়েকটি চট্টগ্রাম, সিলেট ও কলকাতায় অবতরণ করে।
আগুনের সময় ট্যাক্সিওয়েতে মালয়েশিয়াগামী বাতিক এয়ার ও মুম্বাইগামী ইনডিগোর দুটি ফ্লাইট উড্ডয়নের অপেক্ষায় ছিল। নিরাপত্তার কারণে উভয় ফ্লাইটই বাতিল করা হয়।
আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, এয়ারপোর্ট অথরিটি, আনসারসহ সবার সমন্বিত চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের নেতৃত্বে ৩৭টি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। রাত ৯টার দিকে বিমানবন্দরের ফ্লাইট কার্যক্রম পুনরায় চালু হয়।
প্রথম ফ্লাইট রাত ৯টা ৬ মিনিটে নিরাপদে অবতরণ করে বলে জানান বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম রাগীব সামাদ।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম বলেন, ‘বিকেল ৩টার পর থেকে যেসব ফ্লাইট যেতে পারেনি, সেগুলো রাত ৯টার পর থেকে পর্যায়ক্রমে ছেড়ে যাচ্ছে।’
বোসরা ইসলাম জানান, নতুন শিডিউল অনুযায়ী রাত ৯টা দাম্মামগামী ফ্লাইট, রাত ৯টা ১৫ মিনিট দুবাই ও কুয়েতগামী দুটি ফ্লাইট, রাত ৯টা ৩০ মিনিট মদিনাগামী ফ্লাইট, রাত ১০টা ১৫ মিনিট কলকাতাগামী ফ্লাইট, রাত ১০টা ৩০ মিনিট শারজাহগামী ফ্লাইট, রাত ১২টায় জেদ্দাগামী ফ্লাইট ছাড়বে।
অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিদেশগামী যাত্রী ও তাঁদের স্বজনেরা চরম দুর্ভোগে পড়েন। অনেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও ফ্লাইট-সংক্রান্ত তথ্য পাননি। তথ্যকেন্দ্রে কর্মী অনুপস্থিত থাকায় তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে।
সন্ধ্যায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আমাদের অগ্রাধিকার এখন বিমানবন্দরের অপারেশন দ্রুত স্বাভাবিক করা।’ তিনি আরও জানান, আমদানি কার্গো এলাকায় আগুন লাগলেও রপ্তানি কার্গো নিরাপদ রয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও আগুনের উৎস শনাক্তে তদন্ত শুরু হয়েছে।
এ ঘটনায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস চিফ ফ্লাইট সেফটিকে প্রধান করে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটিকে আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। তদন্ত কমিটি অগ্নিকাণ্ডের কারণ চিহ্নিত, ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ, দায়দায়িত্ব নিরূপণ এবং ভবিষ্যতে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সুপারিশ করবে।
