Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

গেরিলা প্রশিক্ষণ: মেজর সাদিকুলের স্ত্রী সুমাইয়া ৫ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬: ০৩
মেজর সাদিকুল হকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন। ছবি: সংগৃহীত
মেজর সাদিকুল হকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকাসংলগ্ন একটি কনভেনশন সেন্টারে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের বৈঠকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় মেজর সাদিকুল হকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিনকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ এই নির্দেশ দেন।

বসুন্ধরা আবাসিক এলাকাসংলগ্ন কে বি কনভেনশন সেন্টারে ছাত্রলীগের বৈঠকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিযোগে গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় সুমাইয়াকে মিরপুর ডিওএইচএস এলাকা থেকে হেফাজতে নেয় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আজ দুপুরের দিকে তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পরিদর্শক জেহাদ হোসেন সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। অন্যদিকে সুমাইয়ার পক্ষে রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন তাঁর আইনজীবীরা। শুনানি শেষে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

কে বি কনভেনশন সেন্টারে ছাত্রলীগের বৈঠকের ঘটনায় গত ১৩ জুলাই রাজধানীর ভাটারা থানার এসআই জ্যোতির্ময় মন্ডল সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, ৮ জুলাই কে বি কনভেনশন সেন্টারে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ গোপন বৈঠকের আয়োজন করে। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৈঠকে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা মিলে ৩০০-৪০০ জন অংশ নেন। তাঁরা সেখানে সরকারবিরোধী স্লোগান দেন। বৈঠকে পরিকল্পনা করা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ পাওয়ার পর সারা দেশ থেকে লোকজন এসে ঢাকায় সমবেত হবেন। তাঁরা ঢাকার শাহবাগ মোড় দখল করে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করবেন।

ওই বৈঠকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিযোগে ১৭ জুলাই মেজর সাদিকুল হককে উত্তরা থেকে আটক করে সেনা হেফাজতে নেওয়া হয়। সেনা আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগমামলাঢাকাআদালতরিমান্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বাবার অসুস্থতায় পরামর্শ নিতে’ চিকিৎসকের বাসায় নারী, দুজনকে পুলিশে দিল স্থানীয়রা

রাশিয়ার তেল চীনও কেনে, তবে ট্রাম্পের শুল্ক শুধু ভারতের ওপর কেন

ভারতের ওপর শুল্ক আরও ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করলেন ট্রাম্প

ওসি-এসআই-কনস্টেবল চক্র: আখাউড়া ইমিগ্রেশনে টাকা দিলে সব হয়

পিরোজপুরের কচুরিপানা রপ্তানি হচ্ছে ২৫ দেশে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

পীরগঞ্জে কাভার্ড ভ্যানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক-হেলপার নিহত

পীরগঞ্জে কাভার্ড ভ্যানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক-হেলপার নিহত

প্রি-পেইড মিটার নিয়ে রংপুরে গ্রাহকদের ক্ষোভ

প্রি-পেইড মিটার নিয়ে রংপুরে গ্রাহকদের ক্ষোভ

ঝিনাইদহে বিদ্যালয় কমিটি নিয়ে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ২০

ঝিনাইদহে বিদ্যালয় কমিটি নিয়ে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ২০

প্রিজন সেল থেকে পালিয়েছেন মাদক মামলার আসামি

প্রিজন সেল থেকে পালিয়েছেন মাদক মামলার আসামি