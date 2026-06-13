ভারতে পাচার হওয়া ১৪ বাংলাদেশি বেনাপোল দিয়ে ফেরত

ভালো কাজের প্রলোভনে ভারতে পাচার হওয়া ১৪ জন বাংলাদেশিকে আটকের পর বেনাপোল ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে ভারতীয় পুলিশ।
শুক্রবার রাত ৮টায় ভারতের পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে তাদের বেনাপোল বন্দরে হস্তান্তর করা হয়। ফেরত আসা এসব নারী ও পুরুষের বাড়ি সুনামগঞ্জ, যশোর ও কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকায়।
বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের তদন্ত কর্মকর্তা সৈয়দ মোর্তজা আলী জানান, ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্নের পর ফেরত আসা ব্যক্তিদের বেনাপোল পোর্ট থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখান থেকে তাদের আইনগত সহায়তার জন্য একটি এনজিও সংস্থা গ্রহণ করে।
এ বিষয়ে জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ারের বেনাপোল শাখার প্রতিনিধি শরিফুল ইসলাম বলেন, ভালো কাজের প্রলোভনে দালাল চক্রের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন সীমান্ত পথে ভারতে গিয়েছিল। সেখানে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতীয় পুলিশের হাতে আটক হন তারা। পরে আদালতে সোপর্দের পর মানবাধিকার সংস্থার সহায়তায় শেল্টার হোমে রাখা হয়।
পরবর্তী সময়ে দুই দেশের সমন্বয়ে বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয় বলে জানান তিনি। ফেরত আসাদের আইনি সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানায় সংশ্লিষ্ট সংস্থা।
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