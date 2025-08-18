ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি অপু গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম অপুকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপকমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তালেবুর রহমান বলেন, ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকুল ইসলাম অপুকে ধানমণ্ডি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির অফিস ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও জেলা বিএনপির সভাপতির বাসভবনে অগ্নিসংযোগসহ একাধিক মামলা রয়েছে।
এছাড়া গত বছরের ৪ আগস্ট ঝিনাইদহে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার আসামি তিনি। ওই সব মামলা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সাবেক সাংসদ শফিকুল ইসলাম অপুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঝিনাইদহে নেওয়া হচ্ছে।
শফিকুল ইসলাম অপু ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম অপুকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপকমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তালেবুর রহমান বলেন, ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকুল ইসলাম অপুকে ধানমণ্ডি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির অফিস ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও জেলা বিএনপির সভাপতির বাসভবনে অগ্নিসংযোগসহ একাধিক মামলা রয়েছে।
এছাড়া গত বছরের ৪ আগস্ট ঝিনাইদহে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার আসামি তিনি। ওই সব মামলা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সাবেক সাংসদ শফিকুল ইসলাম অপুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঝিনাইদহে নেওয়া হচ্ছে।
শফিকুল ইসলাম অপু ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
যশোরের শার্শায় এক গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টাকালে অভিযুক্ত যুবকের পুরুষাঙ্গ কেটে নিজেকে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে শার্শা থানা-পুলিশ অভিযুক্ত ধর্ষণচেষ্টাকারী মুবায়দুল রহমানকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে। তিনি শার্শার পাড়ের কায়বা গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে।৩৭ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে অবৈধ বেশ কিছু প্রসেস মিলের দূষিত কেমিক্যাল বর্জ্য পানিতে মিশে মারা যাচ্ছে বিলের মাছ। গত কয়েক দিন ধরে উপজেলার সেন ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে বিলের পানিতে মাছগুলো ভেসে উঠতে থাকে। এ ব্যাপারে প্রতিকার চেয়ে উপজেলার সেন ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামের মৎস্যচাষি আব্দুল আলীম সিরাজগঞ্জ পরিবেশ অধিদপ্তর১ ঘণ্টা আগে
‘অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি’—এই স্লোগানে সারা দেশের মতো বর্ণাঢ্য আয়োজনে চাঁদপুরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক সড়ক হয়ে সদর২ ঘণ্টা আগে
পাবনার ভাঙ্গুড়া পৌরসভার সাহেবপাড়া এলাকায় গাড়ির চাপায় দুই অজ্ঞাতপরিচয় নারী নিহত হয়েছেন। নিহতদের বয়স যথাক্রমে ৬০ ও ৩৫ বছর বলে ধারণা করা হচ্ছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোররাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। ভাঙ্গুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।২ ঘণ্টা আগে