ডিজিএফআইয়ের সাবেক কর্মকর্তা মাঞ্জিল হায়দার ফের রিমান্ডে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক কর্মকর্তা মেজর (অব.) মাঞ্জিল হায়দার চৌধুরীকে রাজধানীর রমনা থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আরও তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামশেদ আলম আজ বৃহস্পতিবার এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এই মামলায় চার দিনের রিমান্ড শেষে মাঞ্জিল হায়দারকে আজ আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা রমনা গোয়েন্দা বিভাগের উপপরিদর্শক মো. আমজাদ হোসেন তালুকদার তাঁকে আরও সাত দিনের রিমান্ডে চেয়ে আবেদন করেন। রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন। আসামিপক্ষের আইনজীবী কামাল হোসেন রিমান্ড বাতিল চেয়ে শুনানি করেন। শুনানি শেষে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এই মামলায় সাবেক এই সেনা কর্মকর্তাকে ২১ এপ্রিল পাঁচ দিনের এবং ওই রিমান্ড শেষে ২৬ এপ্রিল আরও চার দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল। ২০২৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বাংলামটরে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পক্ষে মিছিল করার অভিযোগে রমনা থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ওই মামলা করে পুলিশ।

৯ এপ্রিল মাঞ্জিল হায়দারকে মহাখালীর ডিওএইচএস এলাকা থেকে গ্রেপ্তারের পরদিন জুলাই আন্দোলনে ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ হত্যার ঘটনায় নিউমার্কেট থানায় করা মামলায় প্রথমে চার দিনের, পরে পাঁচ দিনের এবং এরপর আরও তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়।

