Ajker Patrika
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ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা হামলার হুমকি দিয়ে ই-মেইল, তদন্তে ডিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ৪৩
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা হামলার হুমকি দিয়ে ই-মেইল, তদন্তে ডিবি

রাজধানীর প্রগতি সরণিতে অবস্থিত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক বোমা হামলার হুমকি দিয়ে ই-মেইল পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় বাড্ডা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সাইবার টিম হুমকির ই-মেইলটির উৎস ও প্রেরকের পরিচয় শনাক্তে তদন্ত করছে।

গতকাল রোববার (৪ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টা ৪৪ মিনিটে ‘টিপিক্যাল চায়নিজ ম্যান’ নামের একটি ই-মেইল আইডি থেকে হুমকিটি পাঠানো হয়।

ই-মেইলে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার উদ্দেশে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘গণবোমা হামলা’ চালানো হবে। হামলার সময় সোমবার (৫ অক্টোবর) বেলা ১১টার কথা উল্লেখ করা হয়। ই-মেইলে আরও বলা হয়, হামলাকারীকে কেউ দেখতে পেলেও ঠেকাতে পারবে না।

পুলিশ জানায়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হুমকির ই-মেইল পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে ই-মেইলটি ফরোয়ার্ড করে। পরে বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানো হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হুমকির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করছে। হুমকিদাতার পরিচয় ও ই-মেইলটির উৎস শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশনস বিভাগ থেকে আজকের পত্রিকাকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘এই ধরনের একটি অজ্ঞাত ই-মেইল আমরা পেয়েছি। বিষয়টিকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছি। ইতিমধ্যে বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানো হয়েছে এবং আমরা তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা পাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমরা আমাদের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি পরিবারের সকল সদস্যের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিচ্ছি।’

ডিএমপির গুলশান বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ রুহুল কবির খান জানান, এ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এটি সম্ভাব্য কোনো হুমকি নয়। এ ঘটনায় বাড্ডা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। বিষয়টি ডিবির সাইবার টিম তদন্ত করছে।

বিষয়:

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