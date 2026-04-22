ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের বৈঠক

চীনের ইউনান ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মা ওয়েনহুই আজ বুধবার (২২ এপ্রিল) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর দপ্তরে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।
সাক্ষাৎকালে ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অফিসের পরিচালক ড. উ ইউন, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব হু জিয়ানফেং, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিভিশনের উপপরিচালক অধ্যাপক ঝাং শিলাই, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ইনস্টিটিউটের ভাইস ডিন ড. লুও ওয়েইওয়েই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের চীনা পরিচালক ড. ইয়াং হুই উপস্থিত ছিলেন।
অন্যদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামাল, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দা রোযানা রশীদ এবং চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান এম এম আফিকুর রহমান নাহিদ বৈঠকে অংশ নেন।
পরে অধ্যাপক মা ওয়েনহুইয়ের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্যের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের বার্ষিক বোর্ড সভায় অংশ নেয়।
সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম একাডেমিক ও গবেষণা সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং তরুণদের জন্য আরও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট এখন শুধু একটি ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র নয়, বরং এরচেয়েও অনেক বেশি কিছু। এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ভাষাশিক্ষা, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে একটি অর্থবহ সেতু হিসেবে কাজ করে আসছে।
বৈঠকে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ে দ্বৈত ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালুর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। একই সঙ্গে চলমান যৌথ একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রম, শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময় ও নতুন সহযোগিতামূলক উদ্যোগ জোরদারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
এ ছাড়া বোর্ড সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট পর্যালোচনা করে অনুমোদন দেওয়া হয়।
পারিবারিক বিরোধের জেরে দুপুরে হেলিম মিয়া তাঁর ভাইয়ের ঘরে ঢুকে ভাতিজা সাঈদুল ইসলাম ও আমিনুল ইসলামকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। প্রাণ বাঁচাতে তারা দৌড়ে পাশের বাড়ির বকুল বেগমের ঘরে আশ্রয় নেয়। সেখানে গিয়ে হেলিম মিয়া আবারও এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেন।৫ মিনিট আগে
বাংলাদেশ পুলিশের ডিআইজি ও অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার ১৩ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে সরকার। আজ বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখা থেকে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।২০ মিনিট আগে
পঞ্চগড়ের সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি দুই কিশোরকে ধরে নিয়ে গেছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা। আজ বুধবার সদর উপজেলার গড়িনাবাড়ি ইউনিয়নের মিস্ত্রিপাড়া পাটশিরি সীমান্ত থেকে বিএসএফ সদস্যরা তাদের ধরে নিয়ে যান।৪৪ মিনিট আগে
দীর্ঘ ১০ বছর পর সোহাগী জাহান তনু হত্যা মামলায় প্রথম কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি হলেন ওয়ারেন্ট অফিসার হাফিজুর রহমান। গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার বিকেলে কুমিল্লার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোমিনুল হকের আদালতে হাজির করে রিমান্ড আবেদন...১ ঘণ্টা আগে