লাইসেন্স ছাড়া বাজার পরিচালনা করলে ব্যবস্থা নেবে ডিএসসিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) জানিয়েছে, সিটি করপোরেশন এলাকায় লাইসেন্স ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারবে না। নিয়ম অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন, ২০০৯–এর ধারা ৯২ অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গতকাল মঙ্গলবার এক গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানায় ডিএসসিসি।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা) প্রবিধানমালা, ২০২২-এর আলোকে সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাইরে যেকোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তাদের মালিকানাধীন জমি, অবকাঠামো বা খোলা জায়গায় যদি বহু ক্রেতা–বিক্রেতার অংশগ্রহণে খাদ্যদ্রব্য, শাকসবজি, পানীয়, পশু–পাখি ও দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়–বিক্রয় করে, তবে সেটি বাজার হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের বাজার চালাতে হলে অবশ্যই ডিএসসিসির অনুমোদিত লাইসেন্স নিতে হবে। তবে সুপারশপ ও শপিং মল এ আওতার বাইরে থাকবে।
ডিএসসিসি আরও জানায়, লাইসেন্স ছাড়া বাজার পরিচালনা করা হলে তা পঞ্চম তফসিলের ১ ও ৩ ক্রমিকের বর্ণিত অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এ বিষয়ে করপোরেশন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে
