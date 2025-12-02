Ajker Patrika

শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন অটোরিকশাচালক পাপ্পু, পথে গুলি করেন বাপ্পারাজ: র‍্যাব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গ্রেপ্তার মো. ইউসুফ সরদার (৪৫) ও মো. উজ্জল ওরফে কাঞ্চি (৩০)। ছবি: র‍্যাব-১০
গ্রেপ্তার মো. ইউসুফ সরদার (৪৫) ও মো. উজ্জল ওরফে কাঞ্চি (৩০)। ছবি: র‍্যাব-১০

রাজধানীর জুরাইনে কবি নজরুল লেন কানা জব্বারের গলিতে পাপ্পু শেখ (২৬) নামের এক সিএনজি অটোরিকশাচালককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার জুরাইন এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-১০।

এর আগে গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় পাপ্পু শেখকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় আজ ডিএমপির কদমতলী থানায় চারজনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা করেন নিহত পাপ্পুর বাবা মিন্টু শেখ।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন মো. ইউসুফ সরদার (৪৫) ও মো. উজ্জল ওরফে কাঞ্চি (৩০)।

র‍্যাব-১০ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সিএনজি অটোরিকশাচালক মো. পাপ্পু শেখের (২৬) সঙ্গে স্থানীয় মাদক কারবারি বাপ্পারাজ ওরফে বাপ্পা গ্রুপের সঙ্গে মাদক কারবারকে কেন্দ্র করে বিরোধ তৈরি হয়। এতে বাপ্পা গ্রুপের সদস্যরা তাঁকে মারার পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী গতকাল সন্ধ্যায় তাঁকে টার্গেট করা হয়।

র‍্যাব-১০ আরও জানায়, ঘটনাস্থলে বাপ্পারাজ ওরফে বাপ্পা (৪০) আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে পরপর তিনটি গুলি করেন এবং তাঁর মধ্যে একটি গুলি পাপ্পুর শরীরে লাগে। এতে তিনি লুটিয়ে পড়েন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আজ ময়নাতদন্ত শেষে নিহত পাপ্পুর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

জুরাইনে অটোরিকশাচালককে গুলি করে হত্যাজুরাইনে অটোরিকশাচালককে গুলি করে হত্যা

কদমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আইয়ুব আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনার পর আজ নিহত পাপ্পু শেখের বাবা মন্টু শেখ বাদী হয়ে বাপ্পারাজসহ চারজনের নাম উল্লেখ করে একটি হত্যা মামলা করেছেন। প্রাথমিকভাবে পূর্বশত্রুতার জেরে হত্যার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে জানা গেছে। হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

এদিকে হত্যার ঘটনায় করা মামলার দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১০। আজ সকালে জুরাইনের আলমবাগ এলাকা থেকে মো. ইউসুফ সরদারকে এবং দুপুরে জুরাইন রেলগেট এলাকা থেকে মো. উজ্জল ওরফে কাঞ্চিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার মো. ইউসুফের বিরুদ্ধে মাদক আইনের মামলাসহ তিনটি মামলা রয়েছে এবং মো. উজ্জলের বিরুদ্ধে মাদক আইনে দুটি মামলা রয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গতকাল সন্ধ্যায় পাপ্পু শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য নিজ ভাড়া বাসা থেকে বের হন। পথে দেশীয় অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্রসহ আসামিরা তাঁর ওপর হামলা চালান। নিহত পাপ্পুর বাড়ি মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার বাসাবাড়ী গ্রামে। পাপ্পু সিএনজি অটোরিকশা চালাতেন। স্ত্রী মোছা. জান্নাত ও এক ছেলেকে নিয়ে পূর্ব জুরাইনের মিষ্টির দোকান এলাকায় থাকতেন।

নিহত পাপ্পুর বাবা মন্টু শেখ বলেন, ‘গতকাল সন্ধ্যায় পাপ্পু বাসা থেকে বের হয়। এর ১০ মিনিট পরই খবর আসে, তাকে গুলি করা হয়েছে। গিয়ে শুনি, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।’

মন্টু শেখ আরও বলেন, ‘আমার দুইটা ছেলে, পাপ্পু বড়। তার আড়াই বছরের একটা ছেলে আছে। তারা আমার নাতিটাকে এতিম করে দিল।’

বিষয়:

গুলিঢাকা জেলাহত্যারাজধানীর‍্যাবঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন ডা. জাহিদ

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং, যা বললেন ডা. জাহিদ

খুলনায় জোড়া হত্যা: বিলুপ্ত ‘ইহুদি’ বাহিনীর সদস্য আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অবশেষে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা হলো বোনের

অবশেষে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা হলো বোনের

বঙ্গোপসাগরে ফের ভূমিকম্প, উৎপত্তি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে

বঙ্গোপসাগরে ফের ভূমিকম্প, উৎপত্তি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

সম্পর্কিত

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি

রাজশাহীর ১১ পয়েন্টে পুলিশের ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল

রাজশাহীর ১১ পয়েন্টে পুলিশের ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল

ফেনীতে ব্যাংক হিসাব থেকে গ্রাহকের ১৯ লাখ টাকা উধাও, গেটে তালা-মানববন্ধন

ফেনীতে ব্যাংক হিসাব থেকে গ্রাহকের ১৯ লাখ টাকা উধাও, গেটে তালা-মানববন্ধন

রাজশাহীতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো রাজবাড়ী

রাজশাহীতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো রাজবাড়ী

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) প্রথমবারের মতো সমাবর্তন আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনের প্রস্তুতির জন্য ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েকটি কমিটি গঠন করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া প্রথম বর্ষের (সম্মান) শিক্ষার্থীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আগামী ১২ জানুয়ারি এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে।

এ উপলক্ষে গত ২৭ নভেম্বর উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মুহসীন উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ওরিয়েন্টেশন আয়োজনের দিনক্ষণ, কার্যক্রম এবং দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাবর্তন আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. রাহাত হোসেন ফয়সাল জানান, প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সে ক্ষেত্রে আপাতত ফ্রেমওয়ার্কের কাজ চলছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাবরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়বরিশাল বিভাগবরিশালসমাবর্তন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন ডা. জাহিদ

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং, যা বললেন ডা. জাহিদ

খুলনায় জোড়া হত্যা: বিলুপ্ত ‘ইহুদি’ বাহিনীর সদস্য আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অবশেষে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা হলো বোনের

অবশেষে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা হলো বোনের

বঙ্গোপসাগরে ফের ভূমিকম্প, উৎপত্তি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে

বঙ্গোপসাগরে ফের ভূমিকম্প, উৎপত্তি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

সম্পর্কিত

শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন অটোরিকশাচালক পাপ্পু, পথে গুলি করেন বাপ্পারাজ: র‍্যাব

শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন অটোরিকশাচালক পাপ্পু, পথে গুলি করেন বাপ্পারাজ: র‍্যাব

রাজশাহীর ১১ পয়েন্টে পুলিশের ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল

রাজশাহীর ১১ পয়েন্টে পুলিশের ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল

ফেনীতে ব্যাংক হিসাব থেকে গ্রাহকের ১৯ লাখ টাকা উধাও, গেটে তালা-মানববন্ধন

ফেনীতে ব্যাংক হিসাব থেকে গ্রাহকের ১৯ লাখ টাকা উধাও, গেটে তালা-মানববন্ধন

রাজশাহীতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো রাজবাড়ী

রাজশাহীতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো রাজবাড়ী

রাজশাহীর ১১ পয়েন্টে পুলিশের ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
পুলিশের ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
পুলিশের ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) উদ্যোগে শহরের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ফোর্স মোতায়েন, কার্যকর সমন্বয় এবং শহরজুড়ে দৃশ্যমান পুলিশি উপস্থিতি নিশ্চিত করার সক্ষমতা যাচাই করাই এ ড্রিলের উদ্দেশ্য।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিকেল সোয়া ৪টায় নগরের লক্ষ্মীপুর মোড়, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, শিরোইল বাস টার্মিনাল, তালাইমারী মোড়, মনিচত্বর, গোরহাঙ্গা, নগর ভবন, গণকপাড়া মোড়, ভদ্রা মোড়, আলুপট্টি এবং বর্ণালী মোড় এলাকায় পুলিশের এই ড্রিল পরিচালিত হয়।

বিকেলে আরএমপি কমিশনার ড. মো. জিল্লুর রহমান সরেজমিনে ড্রিল পরিদর্শন করেন। অংশগ্রহণকারী অফিসার ও ফোর্স সদস্যদের পেশাদারত্ব ও দায়িত্বশীলতার প্রশংসা করেন তিনি। আরএমপি কমিশনার বলেন, ড্রিলের মাধ্যমে শহরের সামগ্রিক নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। পুলিশের প্রতি জনসাধারণের আস্থাও বৃদ্ধি পাবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আরএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) নাজমুল হাসান, উপপুলিশ কমিশনার (সদর) মোহাম্মদ খোরশেদ আলমসহ অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বিষয়:

রাজশাহী বিভাগজেলার খবরমেট্রোপলিটন পুলিশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন ডা. জাহিদ

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং, যা বললেন ডা. জাহিদ

খুলনায় জোড়া হত্যা: বিলুপ্ত ‘ইহুদি’ বাহিনীর সদস্য আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অবশেষে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা হলো বোনের

অবশেষে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা হলো বোনের

বঙ্গোপসাগরে ফের ভূমিকম্প, উৎপত্তি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে

বঙ্গোপসাগরে ফের ভূমিকম্প, উৎপত্তি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

সম্পর্কিত

শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন অটোরিকশাচালক পাপ্পু, পথে গুলি করেন বাপ্পারাজ: র‍্যাব

শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন অটোরিকশাচালক পাপ্পু, পথে গুলি করেন বাপ্পারাজ: র‍্যাব

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি

ফেনীতে ব্যাংক হিসাব থেকে গ্রাহকের ১৯ লাখ টাকা উধাও, গেটে তালা-মানববন্ধন

ফেনীতে ব্যাংক হিসাব থেকে গ্রাহকের ১৯ লাখ টাকা উধাও, গেটে তালা-মানববন্ধন

রাজশাহীতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো রাজবাড়ী

রাজশাহীতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো রাজবাড়ী

ফেনীতে ব্যাংক হিসাব থেকে গ্রাহকের ১৯ লাখ টাকা উধাও, গেটে তালা-মানববন্ধন

সোনাগাজী (ফেনী) প্রতিনিধি 
সোনাগাজী রূপালী ব্যাংকের সামনে ভুক্তভোগী পরিবারের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
সোনাগাজী রূপালী ব্যাংকের সামনে ভুক্তভোগী পরিবারের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফেনীর সোনাগাজী আমির উদ্দিন মুন্সিরহাট শাখা রূপালী ব্যাংকের তিনটি হিসাব থেকে ১৯ লাখের বেশি টাকা অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরের ঘটনায় মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। আজ মঙ্গলবার ব্যাংকের সামনে এ মানববন্ধন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন তাঁরা।

মানববন্ধনে টাকা উধাওয়ের ঘটনায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপক দিদারুল আলম ও সিনিয়র অফিসার আনিসুর রহমানকে দায়ী করে ঘটনার তদন্ত ও টাকা ফেরতের দাবি জানানো হয়।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা বলেন, ‘টাকা উদ্ধার করার কথা বললে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ঘুষ দাবি করেন। ছয় লাখ টাকা উদ্ধার হয়েছে জানালে, আমরা টাকা দিতে না পারায় উদ্ধারকাজে অপারগতা প্রকাশ করে আদালতে মামলা করার জন্য বলেন।’

ভুক্তভোগী ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভুক্তভোগী আবুল বশরের ৬৩৫৩ হিসাব নম্বর থেকে ৩৩ হাজার টাকা, তাঁর প্রবাসী বড় ছেলে মনসুর আলমের ৮৫১৯ নম্বরের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৮ লাখ ৫ হাজার টাকা এবং ছোট ছেলে ইফতেখার আলমের ৮০৮২ নম্বর অ্যাকাউন্ট থেকে ৯৫ হাজার টাকা ইসলামী ব্যাংক, এবি ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, সিটি ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় স্থানান্তর করা হয়।

গত ১২ নভেম্বর টাকা স্থানান্তরের বিষয়টি প্রথম টের পান ব্যাংকের কর্মকর্তারা। এরপর অ্যাকাউন্টধারী আবুল বশরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কোনো টাকা লেনদেন করেননি বলে জানালে শাখা ব্যবস্থাপক ঊর্ধ্বতন মহলকে অবগত করেন। ইতিমধ্যে প্রধান কার্যালয়ের একটি টিম এই শাখাটি পরিদর্শন করেছে।

ভুক্তভোগী আবুল বশর বলেন, ‘আমি ও আমার দুই ছেলের মোট তিনটি অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরানোর ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগসাজশ থাকতে পারে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমাকে সহযোগিতা না করে আদালতে মামলা করার জন্য পরামর্শ দিয়ে দায় মুক্ত হতে চায়, অথচ আমাদের টাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ব্যাংকের দায়িত্ব। আমি এই ঘটনায় তদন্ত ও দোষীদের বিচার চাই এবং আমার টাকা ফেরত চাই।’

জানতে চাইলে রূপালী ব্যাংকের ওই শাখার ব্যবস্থাপক দিদারুল আলম বলেন, ‘এই টাকাগুলো অ্যাপসের মাধ্যমে ট্রান্সফার করা হয়েছে। অ্যাপসের লেনদেন হেড অফিস সরাসরি তদারকি করে—তাই এই লেনদেনে আমি বা আমার শাখার কারও দায় নেই।’

সোনাগাজী উপজেলা ব্যাংকার্স ফোরামের সভাপতি ও ইসলামী ব্যাংকের সোনাগাজী শাখার ব্যবস্থাপক মনসুরুল আলম বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার করে একটি প্রতারক চক্র এসব কাজ করে। তবে এই ধরনের ঘটনায় অনেক সময় অ্যাকাউন্টধারীর কাছের লোকও জড়িত থাকে। বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর প্রকৃত বিষয় বেরিয়ে আসবে।

এ বিষয়ে সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলম বলেন, ‘এই ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ আমরা পেয়েছি। ওই অ্যাকাউন্টগুলোর লেনদেনের যাবতীয় তথ্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ।’

বিষয়:

ফেনীরূপালী ব্যাংকচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরমানববন্ধন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন ডা. জাহিদ

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং, যা বললেন ডা. জাহিদ

খুলনায় জোড়া হত্যা: বিলুপ্ত ‘ইহুদি’ বাহিনীর সদস্য আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অবশেষে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা হলো বোনের

অবশেষে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা হলো বোনের

বঙ্গোপসাগরে ফের ভূমিকম্প, উৎপত্তি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে

বঙ্গোপসাগরে ফের ভূমিকম্প, উৎপত্তি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

সম্পর্কিত

শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন অটোরিকশাচালক পাপ্পু, পথে গুলি করেন বাপ্পারাজ: র‍্যাব

শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন অটোরিকশাচালক পাপ্পু, পথে গুলি করেন বাপ্পারাজ: র‍্যাব

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি

রাজশাহীর ১১ পয়েন্টে পুলিশের ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল

রাজশাহীর ১১ পয়েন্টে পুলিশের ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল

রাজশাহীতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো রাজবাড়ী

রাজশাহীতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো রাজবাড়ী

রাজশাহীতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো রাজবাড়ী

রিমন রহমান, রাজশাহী 
রাজশাহী নগরের সিপাইপাড়া এলাকার রাজবাড়ীটি ভাঙার কাজ করছেন শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী নগরের সিপাইপাড়া এলাকার রাজবাড়ীটি ভাঙার কাজ করছেন শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী নগরের সিপাইপাড়া এলাকার রাজবাড়ী গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তোলা হচ্ছে ভবনের মাটির নিচে থাকা ইট। ইট তুলতে গিয়ে কয়েকটি সুড়ঙ্গও পাওয়া গেছে।

ভূমি অফিসের তথ্য অনুযায়ী, এ জায়গার মালিক ছিলেন সন্দীপ কুমার রায়। তাঁর বাবা রাজা হেমেন্দ্র নারায়ণ রায়। ভূমি অফিসে কাগজপত্রে জমির মালিকের ঠিকানা লেখা রয়েছে দিঘাপতিয়া স্টেট, বলিহার, নাটোর। রাজা হেমেন্দ্র রায় ছিলেন দিঘাপতিয়ার রাজবংশের রাজা প্রমথনাথের চার ছেলের একজন।

নথিপত্রে দেখা গেছে, ১৯৮১ সালে এই সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি (ভিপি) ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ সুপ্রিম কোর্টের এক আদেশে বলা হয়েছে, ১৯৭৪ সালের পর আর কোনো সম্পত্তি ভিপি ঘোষণা করা যাবে না। ১৯৭২ সালে এ সম্পত্তির আরএস রেকর্ড প্রকাশ হয়। তাতে মালিক হিসেবে সন্দীপেরই নাম রয়েছে।

বাড়িটি ভাষাসৈনিক মনোয়ারা রহমানের নামে ইজারা ছিল। ইজারা বাতিল করে বাড়িটি অপসারণের জন্য সম্প্রতি মাত্র ১ লাখ ৫২ হাজার টাকায় সবকিছুই এক ব্যক্তির কাছে নিলামে বিক্রি করেছে বোয়ালিয়া থানা ভূমি অফিস।

গবেষক তসিকুল ইসলাম রাজা বলেন, এ বাড়ির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে। সংরক্ষণ করা উচিত ছিল সরকারের।

আজ মঙ্গলবার সরেজমিনে দেখা গেছে, পাঁচজন শ্রমিক বাড়িটি ভাঙার কাজ করছেন। ইতিমধ্যে বাড়ির সিংহভাগ ভেঙে ফেলা হয়েছে। সামনের দিকের দুটি ঘরের মেঝের নিচে রয়েছে কয়েকটি সুড়ঙ্গ।

কাজ তদারকি করছিলেন নিলামে ভবন কেনা ব্যক্তির ব্যবস্থাপক মো. অপু। তিনি বললেন, ‘এই সুড়ঙ্গ প্রাকৃতিক এসি। আগেকার দিনে ধর্নাঢ্য ব্যক্তিরা তাদের ঘরের নিচে এ রকম সুড়ঙ্গ রাখতেন। তাতে পানি জমে থাকত। ঘর ঠান্ডা থাকত।’

রাজবংশের এই স্মৃতিচিহ্ন নিলামে বিক্রি করার বিষয়ে থানা ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার (ভূমি) আরিফ হোসেন বলেন, ‘এটার কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে কি না, তা আমার জানা নেই। আগে জানালে আমরা ভেঙে ফেলতাম না।’

জানতে চাইলে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশীদ বলেন, ‘বাড়িটির ব্যাপারে আমার ধারণা ছিল না। বোয়ালিয়া থানার এসি ল্যান্ড ও সিটি করপোরেশনকে বলছি, বিষয়টি দেখার জন্য।’

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন ডা. জাহিদ

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং, যা বললেন ডা. জাহিদ

খুলনায় জোড়া হত্যা: বিলুপ্ত ‘ইহুদি’ বাহিনীর সদস্য আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অবশেষে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা হলো বোনের

অবশেষে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা হলো বোনের

বঙ্গোপসাগরে ফের ভূমিকম্প, উৎপত্তি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে

বঙ্গোপসাগরে ফের ভূমিকম্প, উৎপত্তি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

সম্পর্কিত

শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন অটোরিকশাচালক পাপ্পু, পথে গুলি করেন বাপ্পারাজ: র‍্যাব

শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন অটোরিকশাচালক পাপ্পু, পথে গুলি করেন বাপ্পারাজ: র‍্যাব

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি

রাজশাহীর ১১ পয়েন্টে পুলিশের ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল

রাজশাহীর ১১ পয়েন্টে পুলিশের ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল

ফেনীতে ব্যাংক হিসাব থেকে গ্রাহকের ১৯ লাখ টাকা উধাও, গেটে তালা-মানববন্ধন

ফেনীতে ব্যাংক হিসাব থেকে গ্রাহকের ১৯ লাখ টাকা উধাও, গেটে তালা-মানববন্ধন